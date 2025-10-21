Графіки відключення світла — де немає електрики

Наслідки ударів по енергетичних об'єктів. Фото: ДТЕК

Російські війська 21 жовтня атакували енергетичну інфраструктуру у Чернігівській та Дніпропетровській області. Через це є багато споживачів, які залишились без світла.

Про це повідомили в Міненерго.

Відключення світла в Україні

В Міненерго розповіли, що внаслідок обстрілів без електропостачання залишаються споживачі в місті Чернігові та частині регіону. Наразі повітряна тривога через російські БпЛА заважає виконанню аварійно-відновлювальних робіт, тому відновлення споживачів розпочнеться як тільки дозволить безпекова ситуація.

"Аварійні бригади енергетиків на Чернігівщині не мають можливості розпочати роботи з відновлення електропостачання через безперервні атаки російських дронів. Росіяни навмисно запускають безпілотні літальні апарати, які безперервно кружляють над пошкодженими об'єктами, унеможливлюючи безпечне проведення робіт та свідомо затягуючи гуманітарну кризу", — зазначили в міністерстві.

Ситуація в енергосистемі. Фото: Мінерго

Там також повідомили, що сьогодні заплановано, що графіки обмеження потужності для промислових споживачів будуть застосовуватись з 16:00 до 20:00 в усіх регіонах України.

Українців закликали споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. У міністерстві наголосили, що це допомагає знизити навантаження на систему.

Споживання електроенергії

Водночас в Укренерго розповіли, що станом на 9:30 21 жовтня, споживання електроенергії було на 1,4% нижчим, ніж в цей час попереднього дня. Зазначається, що причина таких змін — встановлення сонячної погоди у західних та частині південних областей України. Це зумовлює високу ефективність побутових сонячних електростанцій та відповідне зниження рівня енергоспоживання із загальної мережі.

"Вчора, 20 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 4,5% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня — у п’ятницю, 17 жовтня. Причина змін — традиційне зростання рівня енергоспоживання на початку робочого тижня, а також похолодання на всій території України", — йдеться у повідомленні.

В Укренерго наголосили, що упродовж доби сьогодні зберігається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії, закликали обмежити користування потужними електроприладами та не вмикати кілька таких приладів одночасно до 22:00.

Нагадаємо, 20 жовтня РФ вдарила по вугільному підприємстві ДТЕК на Дніпропетровщині. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Також ми писали, що у Раді відповіли, чи можливо захистити енергосистему укриттями. Коли від дронів це може врятувати, то балістичні ракети можуть пробити цей захист.