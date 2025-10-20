Відключення світла — чи можна захистити енергосистему укриттями

Наслідки обстрілів енергосистеми. Фото: кадр з відео

Укриття не зможуть повністю захистити українську енергосистему від російських обстрілів. Ворожі балістичні ракети можуть пробити цей захист.

Про це заявив голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус на форумі "Енергія, що тримає Україну" 20 жовтня, передає кореспондент Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Чи можливо захистити енергосистему укриттями

Герус пояснив, що балістичні ракети можуть пробити будь-який захист, водночас другий рівень захисту ефективний проти дронів-камікадзе. Тому повністю захистити укриттями енергосистему неможливо.

Нардеп наголосив, що розподілена децентралізована енергосистема дозволяє мінімізувати наслідки атак і підвищити стійкість інфраструктури.

"Коли ми говоримо про підстанції, то це така ситуація, а коли йдеться про електростанції, то це вже гектари землі, тому захистити це все нереально. Якби це було реально, то можна було б тоді так само і воєнні заводи, військове виробництво захищати, але, на жаль, прильоти є скрізь", — зазначив голова енергетичного комітету ВРУ.

Нагадаємо, РФ змінила стратегію атак по енергосистемі. Ворог атакує найвразливішу частину — маневрову генерацію.

Також у Міненерго пояснили, як атаки Росії спустошують ППО України. Окупанти запускають на один об'єкт цілий "вулик" дронів та різнотипні ракети.