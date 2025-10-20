Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Раді відповіли, чи можливо захистити енергосистему укриттями

У Раді відповіли, чи можливо захистити енергосистему укриттями

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 15:18
Оновлено: 15:32
Відключення світла — чи можна захистити енергосистему укриттями
Наслідки обстрілів енергосистеми. Фото: кадр з відео

Укриття не зможуть повністю захистити українську енергосистему від російських обстрілів. Ворожі балістичні ракети можуть пробити цей захист. 

Про це заявив голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус на форумі "Енергія, що тримає Україну" 20 жовтня, передає кореспондент Новини.LIVE

Реклама
Читайте також:

Чи можливо захистити енергосистему укриттями 

Герус пояснив, що балістичні ракети можуть пробити будь-який захист, водночас другий рівень захисту ефективний проти дронів-камікадзе. Тому повністю захистити укриттями енергосистему неможливо. 

Нардеп наголосив, що розподілена децентралізована енергосистема дозволяє мінімізувати наслідки атак і підвищити стійкість інфраструктури.

"Коли ми говоримо про підстанції, то це така ситуація, а коли йдеться про електростанції, то це вже гектари землі, тому захистити це все нереально. Якби це було реально, то можна було б тоді так само і воєнні заводи, військове виробництво захищати, але, на жаль, прильоти є скрізь", — зазначив голова енергетичного комітету ВРУ.

Нагадаємо, РФ змінила стратегію атак по енергосистемі. Ворог атакує найвразливішу частину — маневрову генерацію.

Також у Міненерго пояснили, як атаки Росії спустошують ППО України. Окупанти запускають на один об'єкт цілий "вулик" дронів та різнотипні ракети.

електроенергія обстріли енергосистема укриття світло
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації