Омельченко пояснив причини аварійних відключень електроенергії — як атакує Росія

Пошкодження на енергооб'єкті. Фото архівне ілюстративне: кадр з відео

Щоденні аварійні вимкнення електроенергії в Україні є прямим наслідком масованого ракетного удару 10 жовтня, який зруйнував ключові об’єкти енергосистеми. Втім цього разу удари тоді припали не лише на лінії передачі та розподілу електроенергії, а й на найвразливішу частину — маневрову генерацію.

Про це в ефірі програми "Ранок LIVE" заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Реклама

Читайте також:

Росія зосередила атаки на інші об'єкти електроінфраструктури

Володимир Омельченко пояснив, що саме ця категорія об’єктів дозволяє швидко балансувати систему у разі коливань споживання, тому її пошкодження стало критичним. Через це Україна нині стикається не лише з проблемами передачі електроенергії, а й із дефіцитом потужності для її виробництва.

"Це наслідки насамперед потужного удару 10 жовтня, коли Росія обстріляла практично ключові об'єкти української енергосистеми. І, на жаль, є серйозні втрати не тільки оператора системи передачі, операторів системи розподілу, а також, що найбільш погано, це була нанесена шкода на деяких підприємствах саме маневрової генерації. Тому у нас виникли проблеми не тільки з передачею електричної енергії, а також із наявністю необхідної потужності", — пояснив Омельченко.

Експерт також звернув увагу на те, що нинішня тактика противника відрізняється від дій попередніх років. Якщо у 2022 році удари мали переважно хаотичний і загальносистемний характер, то тепер атаки стали більш цілеспрямованими й локальними.

Російські війська спочатку атакували енергетичні вузли у прикордонних регіонах — Чернігівській, Сумській і Харківській областях, щоб порушити стабільність регіональних мереж, а потім завдали масованого удару по балансуючих потужностях та об’єктах операторів систем передачі й розподілу.

За його словами, така тактика має на меті не лише створити дискомфорт для населення, а й ускладнити підготовку країни до зими, пошкодивши системи, які забезпечують подачу тепла.

"Вони насамперед б'ють по основному енергоносію, це природний газ, газовий добуток, і по компаніям, які з цього енергоносія виробляють теплову енергію, по ТЕЦ. Тобто, задача абсолютно зрозуміла, що, мабуть, у них є таке розуміння, що неможливо Україну погасити повністю, залишити без електричної енергії, тому що у нас є дев'ять атомних блоків, плюс імпорт, тому задача непідсильна для них вибити електроенергію всю. А от тепло, так, тепло вони розраховують, що це для них реальна задача, тому вони самі концентрують удари по тепловій генерації, по газу", — акцентував Омельченко.

Нагадаємо, в Україні сьогодні, 17 жовтня, запровадили екстрені відключення світла через сильне навантаження на енергосистему.

Тим часом українців закликають зменшити споживання газу.