Омельченко пояснив причини аварійних відключень електроенергії — як атакує Росія

РФ змінила стратегію атак по енергосистемі — чи буде блекаут
Щоденні аварійні вимкнення електроенергії в Україні є прямим наслідком масованого ракетного удару 10 жовтня, який зруйнував ключові об’єкти енергосистеми. Втім цього разу удари тоді припали не лише на лінії передачі та розподілу електроенергії, а й на найвразливішу частину — маневрову генерацію.
Про це в ефірі програми "Ранок LIVE" заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.
Росія зосередила атаки на інші об'єкти електроінфраструктури
Володимир Омельченко пояснив, що саме ця категорія об’єктів дозволяє швидко балансувати систему у разі коливань споживання, тому її пошкодження стало критичним. Через це Україна нині стикається не лише з проблемами передачі електроенергії, а й із дефіцитом потужності для її виробництва.
"Це наслідки насамперед потужного удару 10 жовтня, коли Росія обстріляла практично ключові об'єкти української енергосистеми. І, на жаль, є серйозні втрати не тільки оператора системи передачі, операторів системи розподілу, а також, що найбільш погано, це була нанесена шкода на деяких підприємствах саме маневрової генерації. Тому у нас виникли проблеми не тільки з передачею електричної енергії, а також із наявністю необхідної потужності", — пояснив Омельченко.
Експерт також звернув увагу на те, що нинішня тактика противника відрізняється від дій попередніх років. Якщо у 2022 році удари мали переважно хаотичний і загальносистемний характер, то тепер атаки стали більш цілеспрямованими й локальними.
Російські війська спочатку атакували енергетичні вузли у прикордонних регіонах — Чернігівській, Сумській і Харківській областях, щоб порушити стабільність регіональних мереж, а потім завдали масованого удару по балансуючих потужностях та об’єктах операторів систем передачі й розподілу.
За його словами, така тактика має на меті не лише створити дискомфорт для населення, а й ускладнити підготовку країни до зими, пошкодивши системи, які забезпечують подачу тепла.
"Вони насамперед б'ють по основному енергоносію, це природний газ, газовий добуток, і по компаніям, які з цього енергоносія виробляють теплову енергію, по ТЕЦ. Тобто, задача абсолютно зрозуміла, що, мабуть, у них є таке розуміння, що неможливо Україну погасити повністю, залишити без електричної енергії, тому що у нас є дев'ять атомних блоків, плюс імпорт, тому задача непідсильна для них вибити електроенергію всю. А от тепло, так, тепло вони розраховують, що це для них реальна задача, тому вони самі концентрують удари по тепловій генерації, по газу", — акцентував Омельченко.
Нагадаємо, в Україні сьогодні, 17 жовтня, запровадили екстрені відключення світла через сильне навантаження на енергосистему.
Тим часом українців закликають зменшити споживання газу.
