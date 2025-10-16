Відео
Україна
У Нафтогазі закликали українців зменшити споживання газу

У Нафтогазі закликали українців зменшити споживання газу

Дата публікації: 16 жовтня 2025 14:20
Українців закликали економити газ через зростання споживання
Чоловік перекриває газ. Ілюстративне фото: Freepik

Заступниця голови наглядової ради "Нафтогазу" Наталія Бойко заявила, що в Україні значно зросло споживання газу. На тлі цього вона закликала громадян економити газ та електроенергію.

Про це Наталія Бойко сказала на Київському міжнародному економічному форумі у четвер, 16 жовтня, інформує з місця події журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Українців закликали економити газ

Заступниця голови наглядової ради "Нафтогазу" Наталія Бойко наголосила, що на сьогодні споживання газу в Україні зараз значно вище, ніж в аналогічний день минулого року.

Відтак, через збільшення споживання газу та складну ситуацію у системі внаслідок російських обстрілів, представниця "Нафтогазу" закликала українців переглянути свої побутові звички.

"Мені здається, що нам всім треба замислитися і трохи переглянути свої побутові звички. І взагалі те, як ми проходимо навіть психологічно, як споживачі, цей опалювальний сезон. І змиритися з тим, що він буде складним.

І якщо ми споживаємо щось сьогодні, можливо, ми забираємо щось у себе в лютому. Я сильно агітую всіх економити енергетичні ресурси, електрику, газ, тепло і не догріватись там, де ви не потребуєте цього критично", — зазначила Наталія Бойко.

Нагадаємо, що у ніч проти 16 жовтня росіяни атакували енергоінфраструктуру ДТЕК — зупинено роботу об'єктів газовидобутку на Полтавщині.

Через масовані удари РФ по критичній інфраструктурі України, 16 жовтня, у низці областей запроваджено екстрені відключення світла.

