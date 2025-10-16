Відео
Головна Новини дня У низці областей запровадили екстрені відключення світла

У низці областей запровадили екстрені відключення світла

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 10:27
Екстрені відключення 16 жовтня — де не буде світла
Чоловік зі свічкою через відключення електроенергії. Ілюстративне фото: Freepik

У четвер, 16 жовтня, у низці областей України запровадили екстрені відключення світла. Причина — складна ситуація в енергетичній системі України.

Про це інформують пресслужба ДТЕК та Укренерго.

Читайте також:

По Україні діють відключення світла — що відомо

Сьогодні, 16 жовтня, у низці областей України застосовані екстрені відключення.

За інформацією Укренерго, Через складну ситуацію в енергосистемі — у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Хмельницькій та частині Черкаської областей наразі запроваджені аварійні відключення.

Причина запровадження обмежень — наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

На Чернігівщині, за командою обленерго, запроваджені погодинні відключення електроенергії обсягом трьох черг. Це — наслідок систематичних атак ворога на енергетичну інфраструктуру регіону упродовж кількох попередніх тижнів. Аварійно-відновлювальні роботи в регіоні тривають.

В Укренерго пояснили, що вночі ворог вкотре завдав дронових ударів по енергооб’єктах у кількох регіонах. Внаслідок цього на ранок є знеструмлені споживачі у кількох областях.  Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочалися.

Також з 16:00 і до кінця доби в усіх регіонах України — ймовірне запровадження графіків обмеження потужності для промислових споживачів обсягом двох черг. 

В Укренерго закликали українців ощадливо споживати електроенергію:

"Необхідність в ощадливому енергоспоживанні зберігається протягом всієї доби. Будь ласка, не вмикайте сьогодні кілька потужних електроприладів одночасно".

Відключення світла
Скриншот повідомлення Укренерго/Facebook

Раніше ми інформували, що 16 жовтня в Одесі очікується масштабне відключення електроенергії.

Нещодавно в Міненерго розповіли про ситуацію з відключенням світла в Україні.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
