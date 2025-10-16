Видео
Главная Новости дня В ряде областей ввели экстренные отключения света

В ряде областей ввели экстренные отключения света

Ua ru
Дата публикации 16 октября 2025 10:27
Экстренные отключения 16 октября — где не будет света
Мужчина со свечой из-за отключения электроэнергии. Иллюстративное фото: Freepik

В четверг, 16 октября, в ряде областей Украины ввели экстренные отключения света. Причина — сложная ситуация в энергетической системе Украины.

Об этом информируют пресс-служба ДТЭК и Укрэнерго.

Читайте также:

По Украине действуют отключения света — что известно

Сегодня, 16 октября, в ряде областей Украины применены экстренные отключения.

По информации Укрэнерго, из-за сложной ситуации в энергосистеме — в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Хмельницкой и части Черкасской областей сейчас введены аварийные отключения.

Причина введения ограничений — последствия предыдущих российских ударов по энергетической инфраструктуре.

На Черниговщине, по команде облэнерго, введены почасовые отключения электроэнергии объемом трех очередей. Это — следствие систематических атак врага на энергетическую инфраструктуру региона в течение нескольких предыдущих недель. Аварийно-восстановительные работы в регионе продолжаются.

В Укрэнерго объяснили, что ночью враг в очередной раз нанес беспилотные удары по энергообъектам в нескольких регионах. В результате на утро есть обесточенные потребители в нескольких областях. Аварийно-восстановительные работы уже начались.

Также с 16:00 и до конца суток во всех регионах Украины — вероятное введение графиков ограничения мощности для промышленных потребителей объемом двух очередей.

В Укрэнерго призвали украинцев экономно потреблять электроэнергию:

"Необходимость в экономном энергопотреблении сохраняется в течение всех суток. Пожалуйста, не включайте сегодня несколько мощных электроприборов одновременно".

Скриншот сообщения Укрэнерго/Facebook

Ранее мы информировали, что 16 октября в Одессе ожидается масштабное отключение электроэнергии.

Недавно в Минэнерго рассказали о ситуации с отключением света в Украине.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
