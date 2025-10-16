Украинцев призвали экономить газ из-за роста потребления

Мужчина перекрывает газ. Иллюстративное фото: Freepik

Заместитель председателя наблюдательного совета "Нафтогаза" Наталья Бойко заявила, что в Украине значительно возросло потребление газа. На фоне этого она призвала граждан экономить газ и электроэнергию.

Об этом Наталья Бойко сказала на Киевском международном экономическом форуме в четверг, 16 октября, информирует с места события журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Заместитель председателя наблюдательного совета "Нафтогаза" Наталья Бойко отметила, что на сегодня потребление газа в Украине сейчас значительно выше, чем в аналогичный день прошлого года.

Следовательно, из-за увеличения потребления газа и сложной ситуации в системе в результате российских обстрелов, представитель "Нафтогаза" призвала украинцев пересмотреть свои бытовые привычки.

"Мне кажется, что нам всем надо задуматься и немного пересмотреть свои бытовые привычки. И вообще то, как мы проходим даже психологически, как потребители, этот отопительный сезон. И смириться с тем, что он будет сложным.

И если мы потребляем что-то сегодня, возможно, мы забираем что-то у себя в феврале. Я сильно агитирую всех экономить энергетические ресурсы, электричество, газ, тепло и не догреваться там, где вы не нуждаетесь в этом критически", — отметила Наталья Бойко.

Напомним, что в ночь на 16 октября россияне атаковали энергоинфраструктуру ДТЭК — остановлена работа объектов газодобычи на Полтавщине.

Из-за массированных ударов РФ по критической инфраструктуре Украины, 16 октября, в ряде областей введены экстренные отключения света.