РФ изменила стратегию атак по энергосистеме — будет ли блэкаут

РФ изменила стратегию атак по энергосистеме — будет ли блэкаут

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 12:47
обновлено: 12:46
Омельченко объяснил причины аварийных отключений электроэнергии - как атакует Россия
Повреждения на энергообъекте. Фото архивное иллюстративное: кадр из видео

Ежедневные аварийные отключения электроэнергии в Украине являются прямым следствием массированного ракетного удара 10 октября, который разрушил ключевые объекты энергосистемы. Впрочем, на этот раз удары тогда пришлись не только на линии передачи и распределения электроэнергии, но и на самую уязвимую часть — маневровую генерацию.

Об этом в эфире программы "Ранок.LIVE" заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Читайте также:

Россия сосредоточила атаки на другие объекты электроинфраструктуры

Владимир Омельченко пояснил, что именно эта категория объектов позволяет быстро балансировать систему в случае колебаний потребления, поэтому ее повреждение стало критическим. Поэтому Украина сейчас сталкивается не только с проблемами передачи электроэнергии, но и с дефицитом мощности для ее производства.

"Это последствия прежде всего мощного удара 10 октября, когда Россия обстреляла практически ключевые объекты украинской энергосистемы. И, к сожалению, есть серьезные потери не только оператора системы передачи, операторов системы распределения, а также, что наиболее плохо, это был нанесен ущерб на некоторых предприятиях именно маневровой генерации. Поэтому у нас возникли проблемы не только с передачей электрической энергии, а также с наличием необходимой мощности", — пояснил Омельченко.

Эксперт также обратил внимание на то, что нынешняя тактика противника отличается от действий предыдущих лет. Если в 2022 году удары носили преимущественно хаотичный и общесистемный характер, то теперь атаки стали более целенаправленными и локальными.

Российские войска сначала атаковали энергетические узлы в приграничных регионах - Черниговской, Сумской и Харьковской областях, чтобы нарушить стабильность региональных сетей, а затем нанесли массированный удар по балансирующим мощностям и объектам операторов систем передачи и распределения.

По его словам, такая тактика имеет целью не только создать дискомфорт для населения, но и усложнить подготовку страны к зиме, повредив системы, которые обеспечивают подачу тепла.

"Они прежде всего бьют по основному энергоносителю, это природный газ, газовая добыча, и по компаниям, которые из этого энергоносителя производят тепловую энергию, по ТЭЦ. То есть, задача абсолютно понятна, что, видимо, у них есть такое понимание, что невозможно Украину погасить полностью, оставить без электрической энергии, потому что у нас есть девять атомных блоков, плюс импорт, поэтому задача непосильная для них выбить электроэнергию всю. А вот тепло, да, тепло они рассчитывают, что это для них реальная задача, поэтому они сами концентрируют удары по тепловой генерации, по газу", — акцентировал Омельченко.

Напомним, в Украине сегодня, 17 октября, ввели экстренные отключения света из-за сильной нагрузки на энергосистему.

Тем временем украинцев призывают уменьшить потребление газа.


Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
