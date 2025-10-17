Аварийные отключения света 17 октября в 12 областях — обновление от Укрэнерго

Энергетик работает на ЛЭП. Фото иллюстративное: ДТЭК

В Укрэнерго заявили, что состояние энергосистемы остается сложным после очередных российских атак на энергетическую инфраструктуру. В результате повреждений на утро 17 октября без света остаются потребители в нескольких областях, продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Об этом Укрэнерго сообщает в Telegram.

Где 17 октября ввели аварийные отключения

Как отмечают в Укрэнерго, аварийные отключения действуют в Киеве, Киевской, Черкасской, Житомирской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской и частично в Черниговской, Хмельницкой и Винницкой областях. Причиной ограничений являются последствия предыдущих ракетных и дроновых ударов по энергообъектам, которые существенно повредили оборудование.

Из-за систематических атак врага на энергетическую инфраструктуру региона в течение последних недель, на Черниговщине введены почасовые отключения электроэнергии в трех очередях по команде облэнерго.

Где будут отключения света 17 октября

Также, по решению энергетиков, с 07:00 до 22:00 во всех регионах Украины действуют ограничения мощности для промышленных потребителей, чтобы снизить нагрузку на сеть.

Почему нагрузка на энергосистему выросла

По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии остается высоким из-за облачной и холодной погоды. По состоянию на 6:30 утра 17 октября уровень потребления был таким же, как и днем ранее. Максимум нагрузки накануне, 16 октября, зафиксировали утром — он был на 3,4% выше, чем накануне. Это связано со снижением температуры по всей территории Украины.

Энергетики призывают граждан ограничить использование мощных электроприборов, особенно в вечерние часы, и не включать несколько устройств одновременно, чтобы избежать дополнительной нагрузки на энергосистему.

Напомним, в Киеве и по области 17 октября ввели экстренные отключения света.

Также в Кривом Роге возникли масштабные отключения света из-за российских атак.

Между тем в Нафтогазе попросили украинцев экономнее пользоваться газом.

На фоне ежедневных российских атак на газовую и энергетическую инфраструктуру президент Владимир Зеленский экстренно обратился к партнерам.