Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Отключения неизбежны — Укрэнерго предупредило о сложной ситуации

Отключения неизбежны — Укрэнерго предупредило о сложной ситуации

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 10:42
обновлено: 10:40
Аварийные отключения света 17 октября в 12 областях — обновление от Укрэнерго
Энергетик работает на ЛЭП. Фото иллюстративное: ДТЭК

В Укрэнерго заявили, что состояние энергосистемы остается сложным после очередных российских атак на энергетическую инфраструктуру. В результате повреждений на утро 17 октября без света остаются потребители в нескольких областях, продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Об этом Укрэнерго сообщает в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Где 17 октября ввели аварийные отключения

Как отмечают в Укрэнерго, аварийные отключения действуют в Киеве, Киевской, Черкасской, Житомирской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской и частично в Черниговской, Хмельницкой и Винницкой областях. Причиной ограничений являются последствия предыдущих ракетных и дроновых ударов по энергообъектам, которые существенно повредили оборудование.

Из-за систематических атак врага на энергетическую инфраструктуру региона в течение последних недель, на Черниговщине введены почасовые отключения электроэнергии в трех очередях по команде облэнерго.

Где будут отключения света 17 октября

Также, по решению энергетиков, с 07:00 до 22:00 во всех регионах Украины действуют ограничения мощности для промышленных потребителей, чтобы снизить нагрузку на сеть.

Почему нагрузка на энергосистему выросла

По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии остается высоким из-за облачной и холодной погоды. По состоянию на 6:30 утра 17 октября уровень потребления был таким же, как и днем ранее. Максимум нагрузки накануне, 16 октября, зафиксировали утром — он был на 3,4% выше, чем накануне. Это связано со снижением температуры по всей территории Украины.

Энергетики призывают граждан ограничить использование мощных электроприборов, особенно в вечерние часы, и не включать несколько устройств одновременно, чтобы избежать дополнительной нагрузки на энергосистему.

Напомним, в Киеве и по области 17 октября ввели экстренные отключения света.

Также в Кривом Роге возникли масштабные отключения света из-за российских атак.

Между тем в Нафтогазе попросили украинцев экономнее пользоваться газом.

На фоне ежедневных российских атак на газовую и энергетическую инфраструктуру президент Владимир Зеленский экстренно обратился к партнерам.

электроэнергия обстрелы Укрэнерго энергетика отключения света
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации