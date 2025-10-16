Видео
Главная Новости дня РФ каждую ночь бьет по энергетике — Зеленский сделал заявление

РФ каждую ночь бьет по энергетике — Зеленский сделал заявление

Ua ru
Дата публикации 16 октября 2025 09:59
Россия ударила по пяти областям Украины 16 октября — Зеленский назвал последствия
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об очередной масштабной воздушной атаке, которую российские войска осуществили в ночь на четверг. По его словам, враг применил более 300 ударных дронов и 37 ракет, значительная часть из которых — баллистические. Под прицелом оказались сразу несколько регионов — Винницкая, Сумская, Полтавская, Черниговская и Харьковская области.

Об этом Владимир Зеленский написал на своей странице в Telegram.

Читайте также:

Россия усиленно атакует объекты энергетики в Украине

Кроме того, президент обратил внимание, что Россия начала применять "Шахеды" с кассетными боеприпасами, чтобы достичь как можно больше повреждений и количество жертв.

"Есть раненые. Повсюду идет восстановление сейчас. Работают службы. И есть подтверждение, что россияне применяют двойной террор — бьют "шахедами" с кассетными боеприпасами, наносят повторные удары, чтобы ранить пожарных и энергетиков, которые работают над восстановлением после повреждений", — заявил Владимир Зеленский.

Зеленский отметил, что этой осенью российские войска практически ежесуточно атакуют энергетическую инфраструктуру Украины, пытаясь вызвать масштабные отключения. Он подчеркнул, что мир должен усилить давление на Кремль, ведь только санкции и решительная военная поддержка способны остановить агрессию.

"Путин глух ко всему, что говорит мир, поэтому единственный язык, который он еще способен понять, — это язык давления. Давление санкциями, давление дальнобойностью. Могут быть сильные решения, которые помогут. И это зависит от Соединенных Штатов, от Европы, от всех партнеров, чья сила прямо влияет на то, будет ли завершена война", — отметил Владимир Зеленский.

Он также отметил, что во время визита в Вашингтон планирует обсудить с американскими партнерами вопросы усиления оборонной помощи, в частности относительно систем ПВО и дальнобойного вооружения.

Напомним, в Полтавской области в ночь на 16 октября под атакой оказались газовые объекты.

Также представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук объяснил, как Россия изменила тактики атак по Одессе.

Владимир Зеленский обстрелы война в Украине энергетика Россия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
