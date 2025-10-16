Відео
Україна
РФ щоночі б'є по енергетиці — Зеленський зробив заяву партнерам

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 09:59
Росія вдарила по п'ятьох областях України 16 жовтня — Зеленський назвав наслідки
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський повідомив про чергову масштабну повітряну атаку, яку російські війська здійснили в ніч на четвер. За його словами, ворог застосував понад 300 ударних дронів і 37 ракет, значна частина з яких — балістичні. Під прицілом опинилися одразу кілька регіонів — Вінницька, Сумська, Полтавська, Чернігівська та Харківська області.

Про це Володимир Зеленський написав на своїй сторінці у Telegram.

Читайте також:

Росія посилено атакує об'єкти енергетики в Україні

Окрім того, президент звернув увагу, що Росія почала застосовувати "Шахеди" із касетними боєприпасами, щоб досягти якнайбільше пошкоджень та кількість жертв.

"Є поранені. Всюди триває відновлення зараз. Працюють служби. І є підтвердження, що росіяни застосовують подвійний терор — б’ють "шахедами" з касетними боєприпасами, завдають повторних ударів, щоб поранити пожежників та енергетиків, які працюють над відновленням після пошкоджень", — заявив Володимир Зеленський. 

Зеленський зауважив, що цієї осені російські війська практично щодоби атакують енергетичну інфраструктуру України, намагаючись спричинити масштабні відключення. Він підкреслив, що світ має посилити тиск на Кремль, адже лише санкції та рішуча військова підтримка здатні зупинити агресію.

"Путін глухий до всього, що говорить світ, тому єдина мова, яку він ще здатен зрозуміти, – це мова тиску. Тиск санкціями, тиск далекобійністю. Можуть бути сильні рішення, які допоможуть. І це залежить від Сполучених Штатів, від Європи, від усіх партнерів, чия сила прямо впливає на те, чи буде завершена війна", — зазначив Володимир Зеленський.

Він також зазначив, що під час візиту до Вашингтона планує обговорити з американськими партнерами питання посилення оборонної допомоги, зокрема щодо систем ППО та далекобійного озброєння. 

Нагадаємо, у Полтавській області в ніч проти 16 жовтня під атакою опинилися газові об'єкти

Також речник Української добровольчої армії Сергій Братчук пояснив, як Росія змінила тактики атак по Одесі.

