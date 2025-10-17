Аварійні відключення світла 17 жовтня у 12 областях — оновлення від Укренерго

Енергетик працює на ЛЕП. Фото ілюстративне: ДТЕК

В Укренерго заявили, що стан енергосистеми залишається складним після чергових російських атак на енергетичну інфраструктуру. Унаслідок пошкоджень на ранок 17 жовтня без світла залишаються споживачі у кількох областях, тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Про це Укренерго повідомляє у Telegram.

Де 17 жовтня запровадили аварійні відключення

Як зазначають в Укренерго, аварійні відключення діють у Києві, Київській, Черкаській, Житомирській, Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та частково у Чернігівській, Хмельницькій і Вінницькій областях. Причиною обмежень є наслідки попередніх ракетних і дронових ударів по енергооб’єктах, які суттєво пошкодили обладнання.

Через систематичні атаки ворога на енергетичну інфраструктуру регіону протягом останніх тижнів, на Чернігівщині введено погодинні відключення електроенергії у трьох чергах за командою обленерго.

Де будуть відключення світла 17 жовтня

Також, за рішенням енергетиків, з 07:00 до 22:00 у всіх регіонах України діють обмеження потужності для промислових споживачів, щоб знизити навантаження на мережу.

Чому навантаження на енергосистему виросло

За даними Укренерго, споживання електроенергії залишається високим через хмарну та холодну погоду. Станом на 6:30 ранку 17 жовтня рівень споживання був таким самим, як і днем раніше. Максимум навантаження напередодні, 16 жовтня, зафіксували вранці — він був на 3,4% вищим, ніж попереднього дня. Це пов’язано зі зниженням температури по всій території України.

Енергетики закликають громадян обмежити використання потужних електроприладів, особливо у вечірні години, і не вмикати кілька пристроїв одночасно, щоб уникнути додаткового навантаження на енергосистему.

