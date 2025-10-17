Відео
Україна
Відключення неминучі — Укренерго попередило про складну ситуацію

Відключення неминучі — Укренерго попередило про складну ситуацію

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 10:42
Оновлено: 10:40
Аварійні відключення світла 17 жовтня у 12 областях — оновлення від Укренерго
Енергетик працює на ЛЕП. Фото ілюстративне: ДТЕК

В Укренерго заявили, що стан енергосистеми залишається складним після чергових російських атак на енергетичну інфраструктуру. Унаслідок пошкоджень на ранок 17 жовтня без світла залишаються споживачі у кількох областях, тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Про це Укренерго повідомляє у Telegram.

Читайте також:

Де 17 жовтня запровадили аварійні відключення

Як зазначають в Укренерго, аварійні відключення діють у Києві, Київській, Черкаській, Житомирській, Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та частково у Чернігівській, Хмельницькій і Вінницькій областях. Причиною обмежень є наслідки попередніх ракетних і дронових ударів по енергооб’єктах, які суттєво пошкодили обладнання.

Через систематичні атаки ворога на енергетичну інфраструктуру регіону протягом останніх тижнів, на Чернігівщині введено погодинні відключення електроенергії у трьох чергах за командою обленерго.

Де будуть відключення світла 17 жовтня

Також, за рішенням енергетиків, з 07:00 до 22:00 у всіх регіонах України діють обмеження потужності для промислових споживачів, щоб знизити навантаження на мережу.

Чому навантаження на енергосистему виросло

За даними Укренерго, споживання електроенергії залишається високим через хмарну та холодну погоду. Станом на 6:30 ранку 17 жовтня рівень споживання був таким самим, як і днем раніше. Максимум навантаження напередодні, 16 жовтня, зафіксували вранці — він був на 3,4% вищим, ніж попереднього дня. Це пов’язано зі зниженням температури по всій території України.

Енергетики закликають громадян обмежити використання потужних електроприладів, особливо у вечірні години, і не вмикати кілька пристроїв одночасно, щоб уникнути додаткового навантаження на енергосистему.

Нагадаємо, в Києві та по області 17 жовтня запровадили екстрені відключення світла

Також у Кривому Розі виникли масштабні відключення світла через російські атаки. 

Тим часом в Нафтогазі попросили українців ощадливіше користуватися газом.

На тлі щоденних російських атак на газову та енергетичну інфраструктуру президент Володимир Зеленський екстрено звернувся до партнерів

електроенергія обстріли Укренерго енергетика відключення світла
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
