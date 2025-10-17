Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Атака РФ на Кривий Ріг — частина жителів залишилася без світла

Атака РФ на Кривий Ріг — частина жителів залишилася без світла

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 08:51
Оновлено: 08:51
У Кривому Розі після атаки РФ зникло світло
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Кривий Ріг. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

У ніч проти 17 жовтня російські окупанти завдали масованого удару по Кривому Рогу. Внаслідок ворожого обстрілу без світла залишилася частина місцевих жителів.

Про це інформує голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у п'ятницю, 17 жовтня, в Telegram.

Реклама
Читайте також:
Атака РФ на Кривий Ріг
Надзвичайники на місці атаки РФ у Кривому Розі. Фото: ДСНС/Telegram

Атака на Кривий Ріг — які наслідки

Вночі російські загарбники масовано атакували "Шахедами" Кривий Ріг. В області та в небі над Криворіжжям працювало ППО — було збито 22 БпЛА. Але були й влучання.

У Кривому Розі окупанти вдарили по об'єктах інфраструктури. В результаті понад 10 влучань на об'єктах виникли пожежі. На місце було направлено всі оперативні служби. Пожежі було ліквідовано на всіх локаціях.

Обстріл
Наслідки удару РФ по Кривому Розі. Фото: Микола Лукашук/Telegram

Найголовніше, що минулося без втрат серед людей. Інші наслідки ворожої атаки уточнюються, йдуть обходи території.

Внаслідок ворожої атаки без електрики залишилися села Авангагд, Верабове, Мирівське та 22 населені пункти Криворізького району.

За інформацією Вілкула, наразі енергетики роблять усе можливе для відновлення. Тролейбус на Мирівське через знеструмлення ліній тимчасово не ходить — але на лінію для заміни направлено автобус. 

Загалом усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи у місті працюють.

У ДСНС зазначили, що внаслідок атаки РФ на Кривий Ріг на території промислового підприємства спалахнула пожежа, яку рятувальники ліквідували.

"Пошкоджена енергетична інфраструктура, люди не постраждали. До робіт залучено 86 рятувальників і 28 одиниць техніки", — поінформували у ДСНС.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку Росії на Кривий Ріг 17 жовтня.

Раніше ми інформували, що 16 жовтня у Харкові лунали потужні вибухи.

Кривий Ріг обстріли війна в Україні відключення світла атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації