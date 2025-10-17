У Кривому Розі після атаки РФ зникло світло

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Кривий Ріг. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

У ніч проти 17 жовтня російські окупанти завдали масованого удару по Кривому Рогу. Внаслідок ворожого обстрілу без світла залишилася частина місцевих жителів.

Про це інформує голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у п'ятницю, 17 жовтня, в Telegram.

Надзвичайники на місці атаки РФ у Кривому Розі. Фото: ДСНС/Telegram

Атака на Кривий Ріг — які наслідки

Вночі російські загарбники масовано атакували "Шахедами" Кривий Ріг. В області та в небі над Криворіжжям працювало ППО — було збито 22 БпЛА. Але були й влучання.

У Кривому Розі окупанти вдарили по об'єктах інфраструктури. В результаті понад 10 влучань на об'єктах виникли пожежі. На місце було направлено всі оперативні служби. Пожежі було ліквідовано на всіх локаціях.

Наслідки удару РФ по Кривому Розі. Фото: Микола Лукашук/Telegram

Найголовніше, що минулося без втрат серед людей. Інші наслідки ворожої атаки уточнюються, йдуть обходи території.

Внаслідок ворожої атаки без електрики залишилися села Авангагд, Верабове, Мирівське та 22 населені пункти Криворізького району.

За інформацією Вілкула, наразі енергетики роблять усе можливе для відновлення. Тролейбус на Мирівське через знеструмлення ліній тимчасово не ходить — але на лінію для заміни направлено автобус.

Загалом усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи у місті працюють.

У ДСНС зазначили, що внаслідок атаки РФ на Кривий Ріг на території промислового підприємства спалахнула пожежа, яку рятувальники ліквідували.

"Пошкоджена енергетична інфраструктура, люди не постраждали. До робіт залучено 86 рятувальників і 28 одиниць техніки", — поінформували у ДСНС.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку Росії на Кривий Ріг 17 жовтня.

Раніше ми інформували, що 16 жовтня у Харкові лунали потужні вибухи.