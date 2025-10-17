Видео
Главная Новости дня Атака РФ на Кривой Рог — часть жителей осталась без света

Атака РФ на Кривой Рог — часть жителей осталась без света

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 08:51
обновлено: 08:51
В Кривом Роге после атаки РФ исчез свет
Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Кривой Рог. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

В ночь на 17 октября российские оккупанты нанесли массированный удар по Кривому Рогу. Вследствие вражеского обстрела без света осталась часть местных жителей.

Об этом информирует председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в пятницу, 17 октября, в Telegram.

Чрезвычайники на месте атаки РФ в Кривом Роге. Фото: ГСЧС/Telegram

Атака на Кривой Рог — какие последствия

Ночью российские захватчики массированно атаковали "Шахедами" Кривой Рог. В области и в небе над Криворожьем работало ПВО — было сбито 22 БпЛА. Но были и попадания.

В Кривом Роге оккупанты ударили по объектам инфраструктуры. В результате более 10 попаданий на объектах возникли пожары. На место были направлены все оперативные службы. Пожары были ликвидированы на всех локациях.

Обстріл
Последствия удара РФ по Кривому Рогу. Фото: Николай Лукашук/Telegram

Самое главное, что обошлось без потерь среди людей. Другие последствия вражеской атаки уточняются, идут обходы территории.

В результате вражеской атаки без электричества остались села Авангагд, Верабово, Мировское и 22 населенных пункта Криворожского района.

По информации Вилкула, сейчас энергетики делают все возможное для восстановления. Троллейбус на Мировское из-за обесточивания линий временно не ходит — но на линию для замены направлен автобус.

В целом все службы, коммунальный транспорт, больницы и социальные учреждения в городе работают.

В ГСЧС отметили, что в результате атаки РФ на Кривой Рог на территории промышленного предприятия вспыхнул пожар, который спасатели ликвидировали.

"Повреждена энергетическая инфраструктура, люди не пострадали. К работам привлечены 86 спасателей и 28 единиц техники", — сообщили в ГСЧС.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку России на Кривой Рог 17 октября.

Ранее мы информировали, что 16 октября в Харькове раздавались мощные взрывы.

Кривой Рог обстрелы война в Украине отключения света атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
