Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Міненерго пояснили, як атаки Росії спустошують ППО України

У Міненерго пояснили, як атаки Росії спустошують ППО України

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 12:59
Оновлено: 13:25
У Міненерго розповіли, як російські атаки виснажують ППО України
Пошкоджена ТЕС після російської атаки. Фото: ДТЕК

Заступник міністра енергетики Микола Колісник розповів, як російські обстріли спустошують протиповітряну оборону України. За його словами, окупанти запускають на один енергообʼєкт цілий "вулик" дронів та різнотипні ракети.

Про це Микола Колісник повідомив на форумі "Енергія, що тримає Україну" у понеділок, 20 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Російські атаки на енергосистему

За словами Колісника, маючи другий рівень прикриття, який покликаний зберегти від певних типів озброєння, російські окупанти постійно їх рекомплектують.

"І та стратегія, які атаки на сьогодні є, коли бачимо, що цілий вулик БпЛА плюс різнотипні ракети йдуть на конкретний один обʼєкт, це спустошує ППО, навіть якщо воно визначено надпріоритетним. В результаті ми маємо атаки, які завдають шкоди енергосистемі. Тому резервні схеми сполучення важливі, на них ми ставимо одну з ключових пріоритетів", — каже заступник міністра енергетики.

Він зауважив, що цілісність енергосистеми забезпечена. За його словами, якщо раніше противник намагався розʼєднати енергосистему, то наразі він зосереджується на атаках по регіональному принципу.

"І фактично ми бачимо, що це призма рухається з регіону в регіон, коли атакуються послідовно обʼєкти від виробництва передачі до ключового споживання", — наголосив Колісник.

Газові обʼєкти України

Колісник розповів, що наразі російські окупанти атакують деякі обʼєкти, від яких залежить розподіл природного газу на конкретний населений пункт. За його словами, вони не є стратегічними, однак противник хоче зменшити потужність транспортування газу на конкретний обʼєкт.

"Тому сьогодні ми маємо додаткові заходи, тобто ті рівні захисту, які там були, ми їх підвищуємо, вдосконалюємо, посилюємо, тому що саме фізичний захист, як ми побачили, допоміг уберегти дуже багато обʼєктів, зменшити наслідки", — додав він.

Нагадаємо, Колісник розповів, наскільки зараз в Україні заповнені газові сховища. Крім того, наразі видобуток має пошкодження внаслідок російських атак.

Раніше голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко пояснив, як Росія змінила тактику атак на енергосистему.

 

війна Міненерго Україна обстріли електропостачання енергосистема
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації