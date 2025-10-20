У Міненерго розповіли, як російські атаки виснажують ППО України

Пошкоджена ТЕС після російської атаки. Фото: ДТЕК

Заступник міністра енергетики Микола Колісник розповів, як російські обстріли спустошують протиповітряну оборону України. За його словами, окупанти запускають на один енергообʼєкт цілий "вулик" дронів та різнотипні ракети.

Про це Микола Колісник повідомив на форумі "Енергія, що тримає Україну" у понеділок, 20 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Російські атаки на енергосистему

За словами Колісника, маючи другий рівень прикриття, який покликаний зберегти від певних типів озброєння, російські окупанти постійно їх рекомплектують.

"І та стратегія, які атаки на сьогодні є, коли бачимо, що цілий вулик БпЛА плюс різнотипні ракети йдуть на конкретний один обʼєкт, це спустошує ППО, навіть якщо воно визначено надпріоритетним. В результаті ми маємо атаки, які завдають шкоди енергосистемі. Тому резервні схеми сполучення важливі, на них ми ставимо одну з ключових пріоритетів", — каже заступник міністра енергетики.

Він зауважив, що цілісність енергосистеми забезпечена. За його словами, якщо раніше противник намагався розʼєднати енергосистему, то наразі він зосереджується на атаках по регіональному принципу.

"І фактично ми бачимо, що це призма рухається з регіону в регіон, коли атакуються послідовно обʼєкти від виробництва передачі до ключового споживання", — наголосив Колісник.

Газові обʼєкти України

Колісник розповів, що наразі російські окупанти атакують деякі обʼєкти, від яких залежить розподіл природного газу на конкретний населений пункт. За його словами, вони не є стратегічними, однак противник хоче зменшити потужність транспортування газу на конкретний обʼєкт.

"Тому сьогодні ми маємо додаткові заходи, тобто ті рівні захисту, які там були, ми їх підвищуємо, вдосконалюємо, посилюємо, тому що саме фізичний захист, як ми побачили, допоміг уберегти дуже багато обʼєктів, зменшити наслідки", — додав він.

Нагадаємо, Колісник розповів, наскільки зараз в Україні заповнені газові сховища. Крім того, наразі видобуток має пошкодження внаслідок російських атак.

Раніше голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко пояснив, як Росія змінила тактику атак на енергосистему.