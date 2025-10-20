Відео
Головна Новини дня У Міненего назвали, наскільки зараз заповнені газові сховища

У Міненего назвали, наскільки зараз заповнені газові сховища

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 12:25
Оновлено: 12:25
Колісник пояснив, наскільки наразі заповнені газові сховища в Україні
Газопромислове управління "Полтавагазвидобування". Фото: УНІАН

Заступник міністра енергетики Микола Колісник розповів, наскільки наразі заповнені газові сховища в Україні. За його словами, вдалося досягти 99,5% того рівня, який був запланований на початок опалювального сезону.

Про це Микола Колісник розповів у відповідь на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець у понеділок, 20 жовтня.

Читайте також:

Газові сховища в Україні

"Можна сказати, що на 99,5% на сьогодні досягнутий, тому той очікуваний рівень дає нам змогу покривати необхідну частину гарантованого споживання", — зазначив Колісник. 

За його словами, наразі видобуток має пошкодження внаслідок російських атак. Крім того, обстріли продовжуються, тому додатковий імпорт є необхідним.

Водночас Колісник не уточнив, про скільки саме кубометрів в газових сховищах йдеться.

Нагадаємо, заступниця голови наглядової ради Нафтогазу Наталія Бойко розповіла, що наразі обʼєкти газової інфраструктури перебувають під постійними атаками, тому Україна входить в опалювальний сезон у складному становищі.

Крім того, Бойко закликала українців економити газ та електроенергію. За її словами, споживання наразі значно вище, ніж у аналогічний період 2024 року.

опалювальний сезон українці Міненерго Україна газопостачання газ
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
