Колесник объяснил, насколько заполнены газовые хранилища в Украине

Заместитель министра энергетики Николай Колесник рассказал, насколько сейчас заполнены газовые хранилища в Украине. По его словам, удалось достичь 99,5% того уровня, который был запланирован на начало отопительного сезона.

Об этом Николай Колесник рассказал в ответ на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец в понедельник, 20 октября.

Газовые хранилища в Украине

"Можно сказать, что на 99,5% на сегодня достигнут, поэтому тот ожидаемый уровень дает нам возможность покрывать необходимую часть гарантированного потребления", — отметил Колесник.

По его словам, сейчас добыча имеет повреждения в результате российских атак. Кроме того, обстрелы продолжаются, поэтому дополнительный импорт необходим.

В то же время Колесник не уточнил, о скольких именно кубометрах в газовых хранилищах идет речь.

Напомним, заместитель председателя наблюдательного совета Нафтогаза Наталья Бойко рассказала, что сейчас объекты газовой инфраструктуры находятся под постоянными атаками, поэтому Украина входит в отопительный сезон в сложном положении.

Кроме того, Бойко призвала украинцев экономить газ и электроэнергию. По ее словам, потребление сейчас значительно выше, чем в аналогичный период 2024 года.