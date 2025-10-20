Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Минэнерго назвали, насколько сейчас заполнены газовые хранилища

В Минэнерго назвали, насколько сейчас заполнены газовые хранилища

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 12:25
обновлено: 13:02
Колесник объяснил, насколько заполнены газовые хранилища в Украине
Газопромышленное управление "Полтавагаздобыча". Фото: УНИАН

Заместитель министра энергетики Николай Колесник рассказал, насколько сейчас заполнены газовые хранилища в Украине. По его словам, удалось достичь 99,5% того уровня, который был запланирован на начало отопительного сезона.

Об этом Николай Колесник рассказал в ответ на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец в понедельник, 20 октября.

Реклама
Читайте также:

Газовые хранилища в Украине

"Можно сказать, что на 99,5% на сегодня достигнут, поэтому тот ожидаемый уровень дает нам возможность покрывать необходимую часть гарантированного потребления", — отметил Колесник.

По его словам, сейчас добыча имеет повреждения в результате российских атак. Кроме того, обстрелы продолжаются, поэтому дополнительный импорт необходим.

В то же время Колесник не уточнил, о скольких именно кубометрах в газовых хранилищах идет речь.

Напомним, заместитель председателя наблюдательного совета Нафтогаза Наталья Бойко рассказала, что сейчас объекты газовой инфраструктуры находятся под постоянными атаками, поэтому Украина входит в отопительный сезон в сложном положении.

Кроме того, Бойко призвала украинцев экономить газ и электроэнергию. По ее словам, потребление сейчас значительно выше, чем в аналогичный период 2024 года.

отопительный сезон украинцы Минэнерго Украина газоснабжение газ
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации