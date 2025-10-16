Отопительный сезон в Украине — в Нафтогазе предупредили о рисках

Отопительный сезон в Украине. Фото: Рexels

Украина входит в отопительный сезон в сложном положении. Объекты газовой инфраструктуры уже находятся под постоянными российскими обстрелами.

Об этом сообщила заместитель председателя наблюдательного совета Нафтогаза Наталья Бойко на Киевском международном экономическом форуме 16 октября, передает корреспондент Новини.LIVE.

Отопительный сезон в Украине

Бойко отметила, когда россияне массированно атаковали газовую инфраструктуру Украины в феврале этого года, это было легче, ведь тогда страна выходила из отопительного сезона.

Однако сейчас ситуация значительно сложнее, поскольку отопительный сезон только начинается, а объекты газовой инфраструктуры уже находятся под постоянными ударами.

"Мне кажется, что нам всем надо задуматься и немного пересмотреть свои бытовые привычки. И вообще то, как мы проходим даже психологически как потребители этот отопительный сезон. И смириться с тем, что он будет сложным", — сказала заместитель председателя наблюдательного совета Нафтогаза.

