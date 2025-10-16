Відео
Україна
У "Нафтогазі" попередили про ризики опалюваного сезону

У "Нафтогазі" попередили про ризики опалюваного сезону

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 16:32
Оновлено: 16:32
Опалювальний сезон в Україні — в Нафтогазі попередили про ризики
Опалювальний сезон в Україні. Фото: Рexels

Україна входить в опалювальний сезон у складному становищі. Об'єкти газової інфраструктури вже перебувають під постійними російськими обстрілами.

Про це повідомила заступниця голови наглядової ради "Нафтогазу" Наталія Бойко на Київському міжнародному економічному форумі 16 жовтня, передає кореспондент Новини.LIVE

Читайте також:

Опалювальний сезон в Україні

Бойко зазначила, коли росіяни масовано атакували газову інфраструктуру України у лютому цього року,  це було легше, адже тоді країна виходила з опалювального сезону. 

Однак зараз ситуація значно складніша, оскільки опалювальний сезон лише розпочинається, а об'єкти газової інфраструктури вже перебувають під постійними ударами. 

"Мені здається, що нам всім треба замислитися і трохи переглянути свої побутові звички. І взагалі те, як ми проходимо навіть психологічно, як споживачі, цей опалювальний сезон. І змиритися з тим, що він буде складним", — сказала заступниця голови наглядової ради "Нафтогазу".

Нагадаємо, раніше Наталія Бойко закликала українців зменшити споживання газу. За її словами, зараз воно значно вище, ніж в аналогічний день минулого року. 

Також ми писали, що в Україні скоротили тривалість опалювального сезону. Він зменшиться на місяць. 

опалювальний сезон обстріли газ опалення війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
