Україна
Головна Новини дня РФ змінила тактику атак на українську енергосистему — Укренерго

РФ змінила тактику атак на українську енергосистему — Укренерго

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 20:29
Оновлено: 20:40
Як змінилися атаки РФ на енергетику України - дані Укренерго
Віталій Зайченко. Фото: facebook.com/npcukrenergo

Росія змінила тактику атак на енергетичну систему України. Якщо раніше ворог завдавав масованих ракетних ударів, зараз удари стали точковими та спрямованими на критично важливі об’єкти.

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Як змінилися атаки РФ на Україну

"Раніше це були сотні ракет, які одночасно вражали енергетику. Зараз росіяни нищать окремі підстанції "Укренерго", операторів систем розподілу та теплові електроцентралі. Ці об’єкти особливо важливі для забезпечення українців теплом і світлом узимку", — пояснив Зайченко.

За словами керівника компанії, сьогоднішній день і ніч не стали винятком: через аварійні відключення частина споживачів залишилася без електроенергії.

Обмеження електропостачання очікуються у період вечірнього піку навантаження, зокрема на сході України.

Нагадаємо, Росія регулярно атакує енергооб'єкти в Україні за останні тижні. Так у Кривому Розі 17 жовтня виникли масштабні перебої з електропостачанням

Також нещодавно генеральна директорка ДТЕК Мережі Аліна Бондаренко прокоментувала, чи готова енергосистема України до зимового сезону на тлі обстрілів. 

обстріли Укренерго війна в Україні енергетика Росія
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
