Как изменились атаки РФ на энергетику Украины - данные Укрэнерго

Виталий Зайченко. Фото: facebook.com/npcukrenergo

Россия изменила тактику атак на энергетическую систему Украины. Если раньше враг наносил массированные ракетные удары, сейчас удары стали точечными и направленными на критически важные объекты.

Об этом сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко в эфире телемарафона.

Реклама

Читайте также:

Как изменились атаки РФ на Украину

"Раньше это были сотни ракет, которые одновременно поражали энергетику. Сейчас россияне уничтожают отдельные подстанции Укрэнерго, операторов систем распределения и тепловые электроцентрали. Эти объекты особенно важны для обеспечения украинцев теплом и светом зимой", — пояснил Зайченко.

По словам руководителя компании, сегодняшний день и ночь не стали исключением: из-за аварийных отключений часть потребителей осталась без электроэнергии.

Ограничения электроснабжения ожидаются в период вечернего пика нагрузки, в частности на востоке Украины.

Напомним, Россия регулярно атакует энергообъекты в Украине за последние недели. Так, в Кривом Роге 17 октября возникли масштабные перебои с электроснабжением.

Также недавно генеральный директор "ДТЭК Сети" Алина Бондаренко прокомментировала, готова ли энергосистема Украины к зимнему сезону на фоне обстрелов.