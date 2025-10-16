Ситуация в энергосистеме Украины — в ДТЭК оценили

Аварийная бригада. Фото: ДТЭК

Генеральный директор ДТЭК Сети Алина Бондаренко объяснила, какая сейчас ситуация в энергосистеме Украины. По ее словам, она сложная, однако энергетики знают, что делать.

Об этом Алина Бондаренко сообщила на Киевском международном экономическом форуме в четверг, 16 октября.

Ситуация в энергосистеме Украины

Бондаренко отметила, что ДТЭК провели ряд работ для подготовки к осенне-зимнему периоду. Речь идет о ремонтной и инвестиционной программах, а также создании аварийного запаса для прохождения отопительного периода.

По ее словам, понятно, что атаки рано или поздно повторятся, поскольку были уже и предыдущие сезоны.

"Если оценивать ситуацию по регионам, то, конечно, Донецкий регион — это сейчас самый сложный регион и масштабы разрушений там сейчас колоссальные. И самая важная наша ценность — это люди, потому что очень трудно сейчас работать в периодах, когда очень мало часов в сутках, когда нет тревог", — рассказала Бондаренко.

Она подчеркнула, что ситуация с безопасностью для украинцев превыше всего, поэтому продолжается работа совместно с Укрэнерго по восстановлению.

"Если говорить о ситуации на других наших территориях, то я, пожалуй, приведу пример уже 10 октября, когда все киевляне ощутили на себе практически результаты атаки", — отметила гендиректор ДТЭК Сети.

По ее словам, "ДТЭК Киевские электросети" восстановили свет до конца суток.

Бондаренко отметила, что результаты российских атак достаточно сложные, однако энергетики знают, что необходимо делать.

Напомним, глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко объяснил, планируют ли сейчас в Украине вводить почасовые отключения света.

