Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Подготовка к зиме — в ДТЭК оценили ситуацию в энергетике

Подготовка к зиме — в ДТЭК оценили ситуацию в энергетике

Ua ru
Дата публикации 16 октября 2025 14:14
Ситуация в энергосистеме Украины — в ДТЭК оценили
Аварийная бригада. Фото: ДТЭК

Генеральный директор ДТЭК Сети Алина Бондаренко объяснила, какая сейчас ситуация в энергосистеме Украины. По ее словам, она сложная, однако энергетики знают, что делать.

Об этом Алина Бондаренко сообщила на Киевском международном экономическом форуме в четверг, 16 октября.

Реклама
Читайте также:

Ситуация в энергосистеме Украины

Бондаренко отметила, что ДТЭК провели ряд работ для подготовки к осенне-зимнему периоду. Речь идет о ремонтной и инвестиционной программах, а также создании аварийного запаса для прохождения отопительного периода.

По ее словам, понятно, что атаки рано или поздно повторятся, поскольку были уже и предыдущие сезоны.

"Если оценивать ситуацию по регионам, то, конечно,  Донецкий регион — это сейчас самый сложный регион и масштабы разрушений там сейчас колоссальные. И самая важная наша ценность — это люди, потому что очень трудно сейчас работать в периодах, когда очень мало часов в сутках, когда нет тревог", — рассказала Бондаренко.

Она подчеркнула, что ситуация с безопасностью для украинцев превыше всего, поэтому продолжается работа совместно с Укрэнерго по восстановлению.

"Если говорить о ситуации на других наших территориях, то я, пожалуй, приведу пример уже 10 октября, когда все киевляне ощутили на себе практически результаты атаки", — отметила гендиректор ДТЭК Сети.

По ее словам, "ДТЭК Киевские электросети" восстановили свет до конца суток.

Бондаренко отметила, что результаты российских атак достаточно сложные, однако энергетики знают, что необходимо делать.

Напомним, глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко объяснил, планируют ли сейчас в Украине вводить почасовые отключения света.

А недавно украинский лидер Владимир Зеленский призвал партнеров передать ПВО и ракеты, чтобы защитить критическую энергетическую инфраструктуру.

электроэнергия Украина электроснабжение ДТЭК энергосистема отключения света
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации