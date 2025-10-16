В Укрэнерго объяснили, будут ли почасовые отключения света

Ремонт сетей. Фото: ДТЭК

Глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко рассказал, планируют ли в Украине вводить графики почасовых отключений света. По его словам, пока этого делать не будут.

Об этом Виталий Зайченко рассказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец в четверг, 16 октября.

"В Украине пока не планируют вводить графики почасовых отключений", — рассказал Зайченко.

В то же время их планируют для промышленности.

Напомним, 16 октября в нескольких областях Украины ввели аварийные отключения света из-за сложной ситуации в энергосистеме.

А 14 октября Новини.LIVE показывали, как выглядит Киев без света. Фиксировалось масштабное обесточивание.