Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Укрэнерго объяснили, планируют ли вводить почасовые отключения

В Укрэнерго объяснили, планируют ли вводить почасовые отключения

Ua ru
Дата публикации 16 октября 2025 13:39
В Укрэнерго объяснили, будут ли почасовые отключения света
Ремонт сетей. Фото: ДТЭК

Глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко рассказал, планируют ли в Украине вводить графики почасовых отключений света. По его словам, пока этого делать не будут.

Об этом Виталий Зайченко рассказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец в четверг, 16 октября.

Реклама
Читайте также:

График почасовых отключений электроэнергии

"В Украине пока не планируют вводить графики почасовых отключений", — рассказал Зайченко.

В то же время их планируют для промышленности.

Напомним, 16 октября в нескольких областях Украины ввели аварийные отключения света из-за сложной ситуации в энергосистеме.

А 14 октября Новини.LIVE показывали, как выглядит Киев без света. Фиксировалось масштабное обесточивание.

электроэнергия Украина электроснабжение Укрэнерго отключения света графики отключений света
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации