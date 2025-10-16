В Укренерго пояснили, чи будуть погодинні відключення світла

В Укренерго пояснили, чи планують вводити погодинні відключення
Очільник "Укренерго" Віталій Зайченко розповів, чи планують в Україні запроваджувати графіки погодинних відключень світла. За його словами, наразі цього робити не будуть.
Про це Віталій Зайченко розповів у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець у четвер, 16 жовтня.
Графік погодинних відключень електроенергії
"В Україні поки не планують запроваджувати графіки погодинних відключень", — розповів Зайченко.
Водночас їх планують для промисловості.
Нагадаємо, 16 жовтня у декількох областях України запровадили аварійні відключення світла через складну ситуацію в енергосистемі.
А 14 жовтня Новини.LIVE показували, який вигляд має Київ без світла. Фіксувалося масштабне знеструмлення.
