Україна
В Укренерго пояснили, чи планують вводити погодинні відключення

В Укренерго пояснили, чи планують вводити погодинні відключення

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 13:39
В Укренерго пояснили, чи будуть погодинні відключення світла
Ремонт мереж. Фото: ДТЕК

Очільник "Укренерго" Віталій Зайченко розповів, чи планують в Україні запроваджувати графіки погодинних відключень світла. За його словами, наразі цього робити не будуть.

Про це Віталій Зайченко розповів у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець у четвер, 16 жовтня.

Графік погодинних відключень електроенергії

"В Україні поки не планують запроваджувати графіки погодинних відключень", — розповів Зайченко.

Водночас їх планують для промисловості.

Нагадаємо, 16 жовтня у декількох областях України запровадили аварійні відключення світла через складну ситуацію в енергосистемі.

А 14 жовтня Новини.LIVE показували, який вигляд має Київ без світла. Фіксувалося масштабне знеструмлення.

електроенергія Україна електропостачання Укренерго відключення світла графіки відключень світла
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
