Головна Новини дня Підготовка до зими — у ДТЕК оцінили ситуацію в енергетиці

Підготовка до зими — у ДТЕК оцінили ситуацію в енергетиці

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 14:14
Ситуація в енергосистемі України — у ДТЕК оцінили
Аварійна бригада. Фото: ДТЕК

Генеральна директорка ДТЕК Мережі Аліна Бондаренко пояснила, яка наразі ситуація в енергосистемі України. За її словами, вона складна, однак енергетики знають, що робити.

Про це Аліна Бондаренко повідомила на Київському міжнародному економічному форумі у четвер, 16 жовтня.

Читайте також:

Ситуація в енергосистемі України

Бондаренко зазначила, що ДТЕК провели ряд робіт для підготовки до осінньо-зимового періоду. Йдеться про ремонтну та інвестиційну програми, а також створення аварійного запасу для проходження опалювального періоду.

За її словами, зрозуміло, що атаки рано чи пізно повторяться, оскільки були вже й попередні сезони.

"Якщо оцінювати ситуацію по регіонах, то, звичайно, Донецький регіон — це зараз найскладніший регіон і масштаби руйнувань там зараз колосальні. І найважливіша наша цінність — це люди, тому що дуже важко зараз працювати в періодах, коли дуже мало годин в добі, коли немає тривог", — розповіла Бондаренко.

Вона наголосила, що безпекова ситуація для українців понад усе, тому триває робота спільно з Укренерго по відновленню.

"Якщо говорити про ситуацію на інших наших територіях, то я, мабуть, приведу приклад вже 10 жовтня, коли всі кияни відчули на собі практично результати атаки", — зазначила гендиректорка ДТЕК Мережі.

За її словами, "ДТЕК Київські електромережі" відновили світло до кінця доби. 

Бондаренко зауважила, що результати російських атак досить складні, однак енергетики знають, що необхідно робити.

Нагадаємо, глава "Укренерго" Віталій Зайченко пояснив, чи планують наразі в Україні запроваджувати погодинні вимкнення світла.

А нещодавно український лідер Володимир Зеленський закликав партнерів передати ППО та ракети, аби захистити критичну енергетичну інфраструктуру.

електроенергія Україна електропостачання ДТЕК енергосистема відключення світла
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
