Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Минэнерго объяснили, как атаки России опустошают ПВО Украины

В Минэнерго объяснили, как атаки России опустошают ПВО Украины

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 12:59
обновлено: 13:25
В Минэнерго рассказали, как российские атаки истощают ПВО Украины
Поврежденная ТЭС после российской атаки. Фото: ДТЭК

Заместитель министра энергетики Николай Колесник рассказал, как российские обстрелы опустошают противовоздушную оборону Украины. По его словам, оккупанты запускают на один энергообъект целый "улей" дронов и разнотипные ракеты.

Об этом Николай Колесник сообщил на форуме "Энергия, которая держит Украину" в понедельник, 20 октября.

Реклама
Читайте также:

Российские атаки на энергосистему

По словам Колесника, имея второй уровень прикрытия, который призван уберечь от определенных типов вооружения, российские оккупанты постоянно их рекомплектуют.

"И та стратегия, которые атаки на сегодня есть, когда видим, что целый улей БпЛА плюс разнотипные ракеты идут на конкретный один объект, это опустошает ПВО, даже если оно определено сверхприоритетным. В результате мы имеем атаки, которые наносят ущерб энергосистеме. Поэтому резервные схемы сообщения важны, на них мы ставим один из ключевых приоритетов", — говорит заместитель министра энергетики.

Он отметил, что целостность энергосистемы обеспечена. По его словам, если раньше противник пытался разъединить энергосистему, то сейчас он сосредотачивается на атаках по региональному принципу.

"И фактически мы видим, что это призма движется из региона в регион, когда атакуются последовательно объекты от производства передачи до ключевого потребления", — подчеркнул Колесник.

Газовые объекты Украины

Колесник рассказал, что сейчас российские оккупанты атакуют некоторые объекты, от которых зависит распределение природного газа на конкретный населенный пункт. По его словам, они не являются стратегическими, однако противник хочет уменьшить мощность транспортировки газа на конкретный объект.

"Поэтому сегодня мы имеем дополнительные меры, то есть те уровни защиты, которые там были, мы их повышаем, совершенствуем, усиливаем, потому что именно физическая защита, как мы увидели, помогла уберечь очень много объектов, уменьшить последствия", — добавил он.

Напомним, Колесник рассказал, насколько сейчас в Украине заполнены газовые хранилища. Кроме того, сейчас добыча имеет повреждения в результате российских атак.

Ранее председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко объяснил, как Россия изменила тактику атак на энергосистему.

война Минэнерго Украина обстрелы электроснабжение энергосистема
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации