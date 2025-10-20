В Минэнерго рассказали, как российские атаки истощают ПВО Украины

Поврежденная ТЭС после российской атаки. Фото: ДТЭК

Заместитель министра энергетики Николай Колесник рассказал, как российские обстрелы опустошают противовоздушную оборону Украины. По его словам, оккупанты запускают на один энергообъект целый "улей" дронов и разнотипные ракеты.

Об этом Николай Колесник сообщил на форуме "Энергия, которая держит Украину" в понедельник, 20 октября.

Российские атаки на энергосистему

По словам Колесника, имея второй уровень прикрытия, который призван уберечь от определенных типов вооружения, российские оккупанты постоянно их рекомплектуют.

"И та стратегия, которые атаки на сегодня есть, когда видим, что целый улей БпЛА плюс разнотипные ракеты идут на конкретный один объект, это опустошает ПВО, даже если оно определено сверхприоритетным. В результате мы имеем атаки, которые наносят ущерб энергосистеме. Поэтому резервные схемы сообщения важны, на них мы ставим один из ключевых приоритетов", — говорит заместитель министра энергетики.

Он отметил, что целостность энергосистемы обеспечена. По его словам, если раньше противник пытался разъединить энергосистему, то сейчас он сосредотачивается на атаках по региональному принципу.

"И фактически мы видим, что это призма движется из региона в регион, когда атакуются последовательно объекты от производства передачи до ключевого потребления", — подчеркнул Колесник.

Газовые объекты Украины

Колесник рассказал, что сейчас российские оккупанты атакуют некоторые объекты, от которых зависит распределение природного газа на конкретный населенный пункт. По его словам, они не являются стратегическими, однако противник хочет уменьшить мощность транспортировки газа на конкретный объект.

"Поэтому сегодня мы имеем дополнительные меры, то есть те уровни защиты, которые там были, мы их повышаем, совершенствуем, усиливаем, потому что именно физическая защита, как мы увидели, помогла уберечь очень много объектов, уменьшить последствия", — добавил он.

Напомним, Колесник рассказал, насколько сейчас в Украине заполнены газовые хранилища. Кроме того, сейчас добыча имеет повреждения в результате российских атак.

