Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Раде ответили, возможно ли защитить энергосистему укрытиями

В Раде ответили, возможно ли защитить энергосистему укрытиями

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 15:18
обновлено: 15:32
Отключение света — можно ли защитить энергосистему укрытиями
Последствия обстрелов энергосистемы. Фото: кадр из видео

Укрытия не смогут полностью защитить украинскую энергосистему от российских обстрелов. Вражеские баллистические ракеты могут пробить эту защиту.

Об этом заявил глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус на форуме "Энергия, которая держит Украину" 20 октября, передает корреспондент Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Возможно ли защитить энергосистему укрытиями

Герус пояснил, что баллистические ракеты могут пробить любую защиту, в то же время второй уровень защиты эффективен против дронов-камикадзе. Поэтому полностью защитить укрытиями энергосистему невозможно.

Нардеп отметил, что распределенная децентрализованная энергосистема позволяет минимизировать последствия атак и повысить устойчивость инфраструктуры.

"Когда мы говорим о подстанциях, то это такая ситуация, а когда речь идет об электростанциях, то это уже гектары земли, поэтому защитить это все нереально. Если бы это было реально, то можно было бы тогда так же и военные заводы, военное производство защищать, но, к сожалению, прилеты есть везде", — отметил председатель энергетического комитета ВРУ.

Напомним, РФ изменила стратегию атак по энергосистеме. Враг атакует самую уязвимую часть — маневровую генерацию.

Также в Минэнерго объяснили, как атаки России опустошают ПВО Украины. Оккупанты запускают на один объект целый "улей" дронов и разнотипные ракеты.

электроэнергия обстрелы энергосистема укрытия свет
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации