Отключение света — можно ли защитить энергосистему укрытиями

Последствия обстрелов энергосистемы. Фото: кадр из видео

Укрытия не смогут полностью защитить украинскую энергосистему от российских обстрелов. Вражеские баллистические ракеты могут пробить эту защиту.

Об этом заявил глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус на форуме "Энергия, которая держит Украину" 20 октября, передает корреспондент Новини.LIVE.

Возможно ли защитить энергосистему укрытиями

Герус пояснил, что баллистические ракеты могут пробить любую защиту, в то же время второй уровень защиты эффективен против дронов-камикадзе. Поэтому полностью защитить укрытиями энергосистему невозможно.

Нардеп отметил, что распределенная децентрализованная энергосистема позволяет минимизировать последствия атак и повысить устойчивость инфраструктуры.

"Когда мы говорим о подстанциях, то это такая ситуация, а когда речь идет об электростанциях, то это уже гектары земли, поэтому защитить это все нереально. Если бы это было реально, то можно было бы тогда так же и военные заводы, военное производство защищать, но, к сожалению, прилеты есть везде", — отметил председатель энергетического комитета ВРУ.

Напомним, РФ изменила стратегию атак по энергосистеме. Враг атакует самую уязвимую часть — маневровую генерацию.

Также в Минэнерго объяснили, как атаки России опустошают ПВО Украины. Оккупанты запускают на один объект целый "улей" дронов и разнотипные ракеты.