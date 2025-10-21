Відео
Головна Новини дня Чернігів без світла — у місті масові відключення води

Чернігів без світла — у місті масові відключення води

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 07:39
Оновлено: 08:10
У Чернігові масові відключення водопостачання через обстріл
Люди набирають воду. Фото ілюстративне архівне: Новини.LIVE

У Чернігові через масове знеструмлення внаслідок обстрілів тимчасово зупинили роботу об’єкти КП "Чернігівводоканал". Як повідомило підприємство, з 5:30 ранку 21 жовтня його працівники розпочали підключення ключових систем до альтернативних джерел живлення, щоб відновити водопостачання та водовідведення у місті.

Про це повідомляє пресслужба КП "Чернігівводоканал".

Читайте також:

У Чернігові відключення світла та водопостачання

Зараз комунальними працюють над тим, щоб забезпечити мінімальний тиск води у мережі, щоб мешканці нижніх поверхів багатоповерхових будинків могли отримати воду. Містян просять робити запаси, адже подача води може бути нестабільною, поки триває робота на резервних джерелах енергії.

Зранку у Чернігові буде організовано підвезення води до окремих районів. Графік і місця роздачі оприлюднюватимуться додатково на офіційних сторінках підприємства. Крім того, у місті залишаються відкритими вуличні водопровідні колонки, де мешканці багатоповерхівок можуть набирати воду.

null
Розташування водопровідних колонок у Чернігові. Фото: скриншот

У "Чернігівводоканалі" наголосили, що паралельно ведеться запуск понад 20 каналізаційних насосних станцій, необхідних для стабільного відведення стоків із міста. Працівники підприємства працюють у посиленому режимі, аби якомога швидше відновити повноцінне водопостачання.

Нагадаємо, у Чернігівській області лунали гучні вибухи через атаку Росії в ніч проти 21 жовтня.

У Чернігові виникли масштабні відключення світла після атак на критичний об'єкт інфраструктури. 

Чернігів Чернігівська область обстріли водопостачання відключення світла
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
