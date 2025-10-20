Північ Чернігівщини залишилася без світла після атаки на енергосистему

Північ Чернігівщини залишилася без світла після атаки РФ
Північна частина Чернігівської області залишилася без електропостачання після чергової атаки на енергосистему. Мешканців просять зберігати спокій та дотримуватися рекомендацій служби безпеки.
Про це повідомило Чернігівобленерго в офіційному Telegram-каналі у понеділок, 20 жовтня.
Після атаки РФ частина Чернігівщини знеструмлена
У Чернігівобленерго заявили про масштабне знеструмлення північних районів області внаслідок чергової атаки на енергосистему.
"Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт!" — повідомило Чернігівобленерго.
Компанія пообіцяла відновити подання електроенергії одразу після стабілізації обстановки.
Нагадаємо, що російські війська 20 жовтня атакували збагачувальну фабрику ДТЕК у Дніпропетровській області, після чого триває ліквідація наслідків обстрілу.
Раніше ми також інформували, що голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус заявив: укриття не можуть повністю захистити українську енергосистему, оскільки балістичні ракети здатні пробивати цей захист.
Читайте Новини.LIVE!