Головна Новини дня Північ Чернігівщини залишилася без світла після атаки РФ

Північ Чернігівщини залишилася без світла після атаки РФ

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 22:59
Оновлено: 23:10
Північ Чернігівщини залишилася без світла після атаки на енергосистему
Ліквідація наслідків обстрілів. Фото ілюстративне: ДСНС Чернігівщини

Північна частина Чернігівської області залишилася без електропостачання після чергової атаки на енергосистему. Мешканців просять зберігати спокій та дотримуватися рекомендацій служби безпеки.

Про це повідомило Чернігівобленерго в офіційному Telegram-каналі у понеділок, 20 жовтня.

Читайте також:

Після атаки РФ частина Чернігівщини знеструмлена

У Чернігівобленерго заявили про масштабне знеструмлення північних районів області внаслідок чергової атаки на енергосистему. 

Північ Чернігівщини залишилася без світла після атаки РФ - фото 1
Допис Чернігівобленерго у Telegram. Фото: скриншот

"Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт!" — повідомило Чернігівобленерго.

Компанія пообіцяла відновити подання електроенергії одразу після стабілізації обстановки. 

Нагадаємо, що російські війська 20 жовтня атакували збагачувальну фабрику ДТЕК у Дніпропетровській області, після чого триває ліквідація наслідків обстрілу.

Раніше ми також інформували, що голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус заявив: укриття не можуть повністю захистити українську енергосистему, оскільки балістичні ракети здатні пробивати цей захист.

Чернігівська область обстріли електропостачання енергосистема атака
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
