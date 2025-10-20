Північ Чернігівщини залишилася без світла після атаки на енергосистему

Ліквідація наслідків обстрілів. Фото ілюстративне: ДСНС Чернігівщини

Північна частина Чернігівської області залишилася без електропостачання після чергової атаки на енергосистему. Мешканців просять зберігати спокій та дотримуватися рекомендацій служби безпеки.

Про це повідомило Чернігівобленерго в офіційному Telegram-каналі у понеділок, 20 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Після атаки РФ частина Чернігівщини знеструмлена

У Чернігівобленерго заявили про масштабне знеструмлення північних районів області внаслідок чергової атаки на енергосистему.

Допис Чернігівобленерго у Telegram. Фото: скриншот

"Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт!" — повідомило Чернігівобленерго.

Компанія пообіцяла відновити подання електроенергії одразу після стабілізації обстановки.

Нагадаємо, що російські війська 20 жовтня атакували збагачувальну фабрику ДТЕК у Дніпропетровській області, після чого триває ліквідація наслідків обстрілу.

Раніше ми також інформували, що голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус заявив: укриття не можуть повністю захистити українську енергосистему, оскільки балістичні ракети здатні пробивати цей захист.