Север Черниговщины остался без света после атаки на энергосистему

Северная часть Черниговской области осталась без электроснабжения после очередной атаки на энергосистему. Жителей просят сохранять спокойствие и придерживаться рекомендаций службы безопасности.

Об этом сообщило Черниговоблэнерго в официальном Telegram-канале в понедельник, 20 октября.

После атаки РФ часть Черниговщины обесточена

В Черниговоблэнерго заявили о масштабном обесточивании северных районов области в результате очередной атаки на энергосистему.

"Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам!", — сообщило Черниговоблэнерго

Компания пообещала возобновить подачу электроэнергии сразу после стабилизации обстановки.

Напомним, что российские войска 20 октября атаковали обогатительную фабрику ДТЭК в Днепропетровской области, после чего продолжается ликвидация последствий обстрела.

Ранее мы также информировали, что председатель энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус заявил: укрытия не могут полностью защитить украинскую энергосистему, поскольку баллистические ракеты способны пробивать эту защиту.