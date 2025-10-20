Север Черниговщины остался без света после атаки на энергосистему

Север Черниговщины остался без света после атаки РФ
Северная часть Черниговской области осталась без электроснабжения после очередной атаки на энергосистему. Жителей просят сохранять спокойствие и придерживаться рекомендаций службы безопасности.
Об этом сообщило Черниговоблэнерго в официальном Telegram-канале в понедельник, 20 октября.
После атаки РФ часть Черниговщины обесточена
В Черниговоблэнерго заявили о масштабном обесточивании северных районов области в результате очередной атаки на энергосистему.
"Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам!", — сообщило Черниговоблэнерго
Компания пообещала возобновить подачу электроэнергии сразу после стабилизации обстановки.
Напомним, что российские войска 20 октября атаковали обогатительную фабрику ДТЭК в Днепропетровской области, после чего продолжается ликвидация последствий обстрела.
Ранее мы также информировали, что председатель энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус заявил: укрытия не могут полностью защитить украинскую энергосистему, поскольку баллистические ракеты способны пробивать эту защиту.
