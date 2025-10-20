Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Север Черниговщины остался без света после атаки РФ

Север Черниговщины остался без света после атаки РФ

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 22:59
обновлено: 22:59
Север Черниговщины остался без света после атаки на энергосистему
Ликвидация последствий обстрелов. Фото иллюстративное: ГСЧС Черниговщины

Северная часть Черниговской области осталась без электроснабжения после очередной атаки на энергосистему. Жителей просят сохранять спокойствие и придерживаться рекомендаций службы безопасности.

Об этом сообщило Черниговоблэнерго в официальном Telegram-канале в понедельник, 20 октября.

Реклама
Читайте также:

После атаки РФ часть Черниговщины обесточена

В Черниговоблэнерго заявили о масштабном обесточивании северных районов области в результате очередной атаки на энергосистему.

Північ Чернігівщини залишилася без світла після атаки РФ - фото 1
Заголовок

"Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам!", — сообщило Черниговоблэнерго

Компания пообещала возобновить подачу электроэнергии сразу после стабилизации обстановки.

Напомним, что российские войска 20 октября атаковали обогатительную фабрику ДТЭК в Днепропетровской области, после чего продолжается ликвидация последствий обстрела.

Ранее мы также информировали, что председатель энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус заявил: укрытия не могут полностью защитить украинскую энергосистему, поскольку баллистические ракеты способны пробивать эту защиту.

Черниговская область обстрелы электроснабжение энергосистема атака
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации