Головна Новини дня РФ знову атакувала енергооб'єкт на Чернігівщині — люди без світла

РФ знову атакувала енергооб'єкт на Чернігівщині — люди без світла

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 01:59
Оновлено: 02:35
Блекаут на Чернігівщині 20 жовтня - росіяни атакували енергооб'єкт
Люди біля свічок під час блекаутів: Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Російські окупанти в ніч проти 20 жовтня атакували знову енергооб'єкт у Чернігівській області. На цей раз у Ніжинському районі, через що тисячі людей залишилися без світла.

Про це у Telegram повідомляє АТ "Чернігівобленерго".

Атака РФ на енергооб'єкт на Чернігівщині в ніч проти 20 жовтня

"Ворог не припиняє масштабної атаки на енергосистему нашої області. Маємо іще одне влучання в енергооб'єкт у Ніжинському районі і 2700 абонентів без електропостачання", — йдеться у повідомленні о 00:33.

Перед цим в обленерго теж написали проти атаку на ще один енергетичний об'єкт, зазначивши, що через це в області ще 28 тисяч абонентів залишилися без світла.

Окрім того, ввечері 19 жовтня там повідомляли, що ворог атакував енергооб'єкт на територію Корюківського району. Пошкодження були дуже значними. Через це без електроенергії залишилися 55 тисяч споживачів.

Наразі в обленерго додали, що енергетики що з вечора працюють над ліквідацією аварій, щоб якнайшвидше заживити абонентів.

Нагадаємо, що сьогодні в Україну повертаються графіки відключень. Вони діятимуть у всіх регіонах України і торкнуться безпосередньо промислових споживачів.

Також нещодавно ми писали, які товари мають бути в домі в кожного українця на випадок блекаутів.

Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
