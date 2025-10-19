Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня В Україні почнуть діяти особливі графіки відключень світла

В Україні почнуть діяти особливі графіки відключень світла

Ua ru
Дата публікації: 19 жовтня 2025 20:15
Оновлено: 20:14
Україна готується до нового етапу енергетичних обмежень
Чернігів під час блекауту. Фото: Reuters/Yan Dobronosov

В Україну повертаються відключення світла. Уже завтра вони торкнуться всіх регіонів країни.

Ситуація в енергосистемі України продовжує залишатися важкою, повідомив офіційний Telegram-канал Укренерго.

Реклама
Читайте також:

Завтра, 20 жовтня, в усіх регіонах України діятиме особливий режим енергоспоживання. З 06:00 до 22:00 промислові підприємства перейдуть на графіки обмеження потужності, введені у відповідь на складну ситуацію в енергосистемі. 

Уничтоженный трансформатор
Знищений росіянами 40-тонний трансформатор. Фото: УНІАН

Що стоїть за рішенням про обмеження

Причиною стало відновлення після нових ударів по енергетичній інфраструктурі, які призвели до перевантажень мереж та пошкоджень важливих об'єктів. Енергетики зазначають, що ці заходи необхідні, щоб утримати стабільність системи в години пікового навантаження.

У деяких областях, включно з Чернігівською, вже застосовуються погодинні відключення для побутових споживачів. Влада підкреслює, що обмеження стосуються насамперед промисловості, проте ситуація може швидко змінюватися.

За інформацією операторів розподільчих мереж, нові графіки дадуть змогу збалансувати подачу енергії та уникнути аварійних відключень. Залежно від стану енергосистеми обмеження можуть бути скориговані протягом дня.

Мешканців та підприємства просять використовувати електрику раціонально: вимикати зайві прилади, переносити енерговитратні процеси на непікові години та стежити за оновленнями від своїх обленерго.

Нагадаємо, раніше українцям пояснили, що впливає на графіки відключення світла та якими вони бувають.

Також у Міністерстві енергетики пояснили, як можна значно заощадити на оплаті рахунків за електрику.

ДТЕК війна в Україні відключення світла блекаут графіки відключень світла
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації