Україна готується до нового етапу енергетичних обмежень

Чернігів під час блекауту. Фото: Reuters/Yan Dobronosov

В Україну повертаються відключення світла. Уже завтра вони торкнуться всіх регіонів країни.

Ситуація в енергосистемі України продовжує залишатися важкою, повідомив офіційний Telegram-канал Укренерго.

Завтра, 20 жовтня, в усіх регіонах України діятиме особливий режим енергоспоживання. З 06:00 до 22:00 промислові підприємства перейдуть на графіки обмеження потужності, введені у відповідь на складну ситуацію в енергосистемі.

Знищений росіянами 40-тонний трансформатор. Фото: УНІАН

Що стоїть за рішенням про обмеження

Причиною стало відновлення після нових ударів по енергетичній інфраструктурі, які призвели до перевантажень мереж та пошкоджень важливих об'єктів. Енергетики зазначають, що ці заходи необхідні, щоб утримати стабільність системи в години пікового навантаження.

У деяких областях, включно з Чернігівською, вже застосовуються погодинні відключення для побутових споживачів. Влада підкреслює, що обмеження стосуються насамперед промисловості, проте ситуація може швидко змінюватися.

За інформацією операторів розподільчих мереж, нові графіки дадуть змогу збалансувати подачу енергії та уникнути аварійних відключень. Залежно від стану енергосистеми обмеження можуть бути скориговані протягом дня.

Мешканців та підприємства просять використовувати електрику раціонально: вимикати зайві прилади, переносити енерговитратні процеси на непікові години та стежити за оновленнями від своїх обленерго.

