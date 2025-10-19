Відео
Дата публікації: 19 жовтня 2025 18:03
Оновлено: 18:10
Що впливає на графіки відключень — проста інструкція
Вулиці України під час блекауту. Фото: УНІАН

В Україні періодично вводяться обмеження електропостачання для стабільної роботи енергосистеми. Основними причинами таких відключень є удари по енергетичних об'єктах, аварії в мережах, планові ремонти та наслідки погодних явищ.

Щоб провести відновлювальні роботи, енергетикам потрібен час, обладнання та тимчасове відключення ділянок мережі, повідомляє Telegram-канал Міненерго.

Читайте також:

За характером відключення бувають декількох типів

  • Аварійні — екстрені або локальні, коли відбуваються системні пошкодження після обстрілів або серйозних аварій.
  • Стабілізаційні (погодинні) — запроваджуються під час пікових навантажень, коли потрібно збалансувати енергосистему й уникнути колапсу.
  • Планові — заздалегідь узгоджені, про них споживачів попереджають заздалегідь.
Блэкаут в Украине
Столиця України без світла. Фото: УНІАН

Що означають графіки відключень

Для організації відключень застосовуються різні графіки:

  • ГАВ — графіки аварійних відключень;
  • ГОП — графіки обмеження потужності;
  • ГПВ — графіки погодинних відключень.

Кожен із них ділиться на черги, до яких прикріплені окремі групи споживачів.

Іноді графіки можуть змінюватися. Це пов'язано з тим, що при відновленні подачі світла потрібне поступове підключення всіх споживачів. Якщо система в момент увімкнення залишається перевантаженою, час очікування може збільшуватися.

Також у разі аварійних ситуацій стабілізаційні вимкнення доповнюються екстреними, і тоді період без світла подовжується до усунення наслідків. Енергетики підкреслюють, що головна мета таких обмежень — зберегти баланс та не допустити обвалення всієї енергосистеми країни.

Нагадаємо, у Міністерстві енергетики розповіли, що треба робити українцям, щоб менше платити за світло.

А Одеса знову залишилася без електроенергії — стало відомо, коли в регіон повернуть світло.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
