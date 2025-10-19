Що впливає на графіки відключень — проста інструкція

Україна запроваджує графіки відключень — названо причини й типи
В Україні періодично вводяться обмеження електропостачання для стабільної роботи енергосистеми. Основними причинами таких відключень є удари по енергетичних об'єктах, аварії в мережах, планові ремонти та наслідки погодних явищ.
Щоб провести відновлювальні роботи, енергетикам потрібен час, обладнання та тимчасове відключення ділянок мережі, повідомляє Telegram-канал Міненерго.
За характером відключення бувають декількох типів
- Аварійні — екстрені або локальні, коли відбуваються системні пошкодження після обстрілів або серйозних аварій.
- Стабілізаційні (погодинні) — запроваджуються під час пікових навантажень, коли потрібно збалансувати енергосистему й уникнути колапсу.
- Планові — заздалегідь узгоджені, про них споживачів попереджають заздалегідь.
Що означають графіки відключень
Для організації відключень застосовуються різні графіки:
- ГАВ — графіки аварійних відключень;
- ГОП — графіки обмеження потужності;
- ГПВ — графіки погодинних відключень.
Кожен із них ділиться на черги, до яких прикріплені окремі групи споживачів.
Іноді графіки можуть змінюватися. Це пов'язано з тим, що при відновленні подачі світла потрібне поступове підключення всіх споживачів. Якщо система в момент увімкнення залишається перевантаженою, час очікування може збільшуватися.
Також у разі аварійних ситуацій стабілізаційні вимкнення доповнюються екстреними, і тоді період без світла подовжується до усунення наслідків. Енергетики підкреслюють, що головна мета таких обмежень — зберегти баланс та не допустити обвалення всієї енергосистеми країни.
