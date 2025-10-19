Что влияет на графики отключений — простая инструкция

Украина вводит графики отключений — названы причины и типы
В Украине периодически вводятся ограничения электроснабжения для стабильной работы энергосистемы. Основными причинами таких отключений являются удары по энергетическим объектам, аварии в сетях, плановые ремонты и последствия погодных явлений.
Чтобы провести восстановительные работы, энергетикам требуется время, оборудование и временное отключение участков сети, сообщает Telegram-канал Минэнерго.
По характеру отключения бывают нескольких типов
- Аварийные — экстренные или локальные, когда происходят системные повреждения после обстрелов или серьезных аварий.
- Стабилизационные (почасовые) — вводятся при пиковых нагрузках, когда нужно сбалансировать энергосистему и избежать коллапса.
- Плановые — заранее согласованные, о них потребителей предупреждают заранее.
Что означают графики отключений
Для организации отключений применяются разные графики:
- ГАВ — графики аварийных отключений;
- ГОП — графики ограничения мощности;
- ГПВ — графики почасовых отключений.
Каждый из них делится на очереди, к которым прикреплены отдельные группы потребителей.
Иногда графики могут меняться. Это связано с тем, что при восстановлении подачи света требуется постепенное подключение всех потребителей. Если система в момент включения остается перегруженной, время ожидания может увеличиваться.
Также при аварийных ситуациях стабилизационные отключения дополняются экстренными, и тогда период без света продлевается до устранения последствий. Энергетики подчеркивают, что головная цель таких ограничений — сохранить баланс и не допустить обрушения всей энергосистемы страны.
Напомним, в Министерстве энергетики рассказали, что надо делать украинцам, чтобы меньше платить за свет.
А Одесса снова осталась без электроэнергии — стало известно, когда в регион вернут свет.
Читайте Новини.LIVE!