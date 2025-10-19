Что влияет на графики отключений — простая инструкция

Улицы Украины во время блэкаута. Фото: УНИАН

В Украине периодически вводятся ограничения электроснабжения для стабильной работы энергосистемы. Основными причинами таких отключений являются удары по энергетическим объектам, аварии в сетях, плановые ремонты и последствия погодных явлений.

Чтобы провести восстановительные работы, энергетикам требуется время, оборудование и временное отключение участков сети, сообщает Telegram-канал Минэнерго.

По характеру отключения бывают нескольких типов

Аварийные — экстренные или локальные, когда происходят системные повреждения после обстрелов или серьезных аварий.

Стабилизационные (почасовые) — вводятся при пиковых нагрузках, когда нужно сбалансировать энергосистему и избежать коллапса.

Плановые — заранее согласованные, о них потребителей предупреждают заранее.

Столица Украины без света. Фото: УНИАН

Что означают графики отключений

Для организации отключений применяются разные графики:

ГАВ — графики аварийных отключений;

ГОП — графики ограничения мощности;

ГПВ — графики почасовых отключений.

Каждый из них делится на очереди, к которым прикреплены отдельные группы потребителей.

Иногда графики могут меняться. Это связано с тем, что при восстановлении подачи света требуется постепенное подключение всех потребителей. Если система в момент включения остается перегруженной, время ожидания может увеличиваться.

Также при аварийных ситуациях стабилизационные отключения дополняются экстренными, и тогда период без света продлевается до устранения последствий. Энергетики подчеркивают, что головная цель таких ограничений — сохранить баланс и не допустить обрушения всей энергосистемы страны.

