Главная Новости дня Украина вводит графики отключений — названы причины и типы

Украина вводит графики отключений — названы причины и типы

Ua ru
Дата публикации 19 октября 2025 18:03
обновлено: 18:10
Что влияет на графики отключений — простая инструкция
Улицы Украины во время блэкаута. Фото: УНИАН

В Украине периодически вводятся ограничения электроснабжения для стабильной работы энергосистемы. Основными причинами таких отключений являются удары по энергетическим объектам, аварии в сетях, плановые ремонты и последствия погодных явлений.

Чтобы провести восстановительные работы, энергетикам требуется время, оборудование и временное отключение участков сети, сообщает Telegram-канал Минэнерго.

Читайте также:

По характеру отключения бывают нескольких типов

  • Аварийные — экстренные или локальные, когда происходят системные повреждения после обстрелов или серьезных аварий. 
  • Стабилизационные (почасовые) — вводятся при пиковых нагрузках, когда нужно сбалансировать энергосистему и избежать коллапса. 
  • Плановые — заранее согласованные, о них потребителей предупреждают заранее.
Блэкаут в Украине
Столица Украины без света. Фото: УНИАН

Что означают графики отключений

Для организации отключений применяются разные графики:

  • ГАВ — графики аварийных отключений;
  • ГОП — графики ограничения мощности;
  • ГПВ — графики почасовых отключений.

Каждый из них делится на очереди, к которым прикреплены отдельные группы потребителей.

Иногда графики могут меняться. Это связано с тем, что при восстановлении подачи света требуется постепенное подключение всех потребителей. Если система в момент включения остается перегруженной, время ожидания может увеличиваться.

Также при аварийных ситуациях стабилизационные отключения дополняются экстренными,  и тогда период без света продлевается до устранения последствий. Энергетики подчеркивают, что головная цель таких ограничений — сохранить баланс и не допустить обрушения всей энергосистемы страны. 

Напомним, в Министерстве энергетики рассказали, что надо делать украинцам, чтобы меньше платить за свет

А Одесса снова осталась без электроэнергии — стало известно, когда в регион вернут свет

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
