Украина готовится к новому этапу энергетических ограничений

Чернигов во время блэкаута. Фото: Reuters/Yan Dobronosov

В Украину возвращаются отключения света. Уже завтра они коснутся всех регионов страны.

Ситуация в энергосистеме Украины продолжает оставаться тяжелой, сообщил официальный Telegram-канал Укрэнерго.

Завтра, 20 октября, во всех регионах Украины будет действовать особый режим энергопотребления. С 06:00 до 22:00 промышленные предприятия перейдут на графики ограничения мощности, введенные в ответ на сложную ситуацию в энергосистеме.

Уничтоженный россиянами 40-тонный трансформатор. Фото: УНИАН

Что стоит за решением об ограничениях

Причиной стало восстановление после новых ударов по энергетической инфраструктуре, которые привели к перегрузкам сетей и повреждениям важных объектов. Энергетики отмечают, что эти меры необходимы, чтобы удержать стабильность системы в часы пиковой нагрузки.

В некоторых областях, включая Черниговскую, уже применяются почасовые отключения для бытовых потребителей. Власти подчеркивают, что ограничения касаются прежде всего промышленности, однако ситуация может быстро меняться.

По информации операторов распределительных сетей, новые графики позволят сбалансировать подачу энергии и избежать аварийных отключений. В зависимости от состояния энергосистемы ограничения могут быть скорректированы в течение дня.

Жителей и предприятия просят использовать электричество рационально: выключать лишние приборы, переносить энергозатратные процессы на непиковые часы и следить за обновлениями от своих облэнерго.

