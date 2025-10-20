Блэкаут на Черниговщине 20 октября - россияне атаковали энергообъект

РФ снова атаковала энергообъект на Черниговщине — люди без света
Российские оккупанты в ночь на 20 октября атаковали снова энергообъект в Черниговской области. На этот раз в Нежинском районе, из-за чего тысячи людей остались без света.
Об этом в Telegram сообщает АО "Черниговоблэнерго".
Атака РФ на энергообъект на Черниговщине в ночь на 20 октября
"Враг не прекращает масштабной атаки на энергосистему нашей области. Есть еще одно попадание в энергообъект в Нежинском районе и 2700 абонентов без электроснабжения", — говорится в сообщении в 00:33.
Перед этим в облэнерго тоже написали против атаки на еще один энергетический объект, отметив, что из-за этого в области еще 28 тысяч абонентов остались без света.
Кроме того, вечером 19 октября там сообщали, что враг атаковал энергообъект на территорию Корюковского района. Повреждения были очень значительными. Из-за этого без электроэнергии остались 55 тысяч потребителей.
Сейчас в облэнерго добавили, что энергетики что с вечера работают над ликвидацией аварий, чтобы как можно быстрее заживить абонентов.
Напомним, что сегодня в Украину возвращаются графики отключений. Они будут действовать во всех регионах Украины и коснутся непосредственно промышленных потребителей.
Также недавно мы писали, какие товары должны быть в доме у каждого украинца на случай блэкаутов.
