Україна
РФ снова атаковала энергообъект на Черниговщине — люди без света

РФ снова атаковала энергообъект на Черниговщине — люди без света

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 01:59
обновлено: 02:35
Блэкаут на Черниговщине 20 октября - россияне атаковали энергообъект
Люди у свечей во время блэкаутов: Иллюстративное фото: Новости.LIVE

Российские оккупанты в ночь на 20 октября атаковали снова энергообъект в Черниговской области. На этот раз в Нежинском районе, из-за чего тысячи людей остались без света

Об этом в Telegram сообщает АО "Черниговоблэнерго".

Читайте также:

Атака РФ на энергообъект на Черниговщине в ночь на 20 октября

"Враг не прекращает масштабной атаки на энергосистему нашей области. Есть еще одно попадание в энергообъект в Нежинском районе и 2700 абонентов без электроснабжения", — говорится в сообщении в 00:33.

Перед этим в облэнерго тоже написали против атаки на еще один энергетический объект, отметив, что из-за этого в области еще 28 тысяч абонентов остались без света.

Кроме того, вечером 19 октября там сообщали, что враг атаковал энергообъект на территорию Корюковского района. Повреждения были очень значительными. Из-за этого без электроэнергии остались 55 тысяч потребителей.

Сейчас в облэнерго добавили, что энергетики что с вечера работают над ликвидацией аварий, чтобы как можно быстрее заживить абонентов.

Напомним, что сегодня в Украину возвращаются графики отключений. Они будут действовать во всех регионах Украины и коснутся непосредственно промышленных потребителей.

Также недавно мы писали, какие товары должны быть в доме у каждого украинца на случай блэкаутов.

Автор:
Ткач Эдуард
Автор:
Ткач Эдуард
