В Чернигове массовые отключения водоснабжения из-за обстрелов

В Чернигове из-за массового обесточивания в результате обстрелов временно остановили работу объекты КП "Черниговводоканал". Как сообщило предприятие, с 5:30 утра 21 октября его работники начали подключение ключевых систем к альтернативным источникам питания, чтобы восстановить водоснабжение и водоотвод в городе.

Сейчас коммунальщики работают над тем, чтобы обеспечить минимальное давление воды в сети, чтобы жители нижних этажей многоэтажных домов могли получить воду. Горожан просят делать запасы, ведь подача воды может быть нестабильной, пока продолжается работа на резервных источниках энергии.

Утром в Чернигове будет организован подвоз воды в отдельные районы. График и места раздачи будут обнародоваться дополнительно на официальных страницах предприятия. Кроме того, в городе остаются открытыми уличные водопроводные колонки, где жители многоэтажек могут набирать воду.

В "Черниговводоканале" отметили, что параллельно ведется запуск более 20 канализационных насосных станций, необходимых для стабильного отвода стоков из города. Работники предприятия работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить полноценное водоснабжение.

Напомним, в Черниговской области раздавались громкие взрывы из-за атаки России в ночь на 21 октября.

В Чернигове возникли масштабные отключения света после атак на критический объект инфраструктуры.