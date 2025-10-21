Відео
Головна Новини дня Іспанія передала Україні енергетичну допомогу — Зеленський

Іспанія передала Україні енергетичну допомогу — Зеленський

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 19:30
Оновлено: 20:29
Зеленський подякував Іспанії за підтримку енергосистеми України
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, під час якої обговорив подальшу підтримку України. Головними темами стали енергетична допомога від Іспанії, оборонна співпраця та координація дипломатичних дій на європейському рівні.

Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі у вівторок, 21 жовтня.

Зеленський подякував Іспанії за допомогу енергетиці України

Під час розмови Володимир Зеленський відзначив важливість допомоги, яку Іспанія надала у відповідь на масовані удари Росії по енергетичній інфраструктурі. Президент наголосив, що зараз кожен внесок партнерів має критичне значення для забезпечення стабільності української енергосистеми. Крім того, сторони обговорили конкретні кроки, які можуть посилити обороноздатність України.

Іспанія передала Україні енергетичну допомогу — Зеленський - фото 1
Допис Зеленського у Telegram. Фото: скриншот

"Зараз, коли Росія щодня завдає ударів по нашій енергетиці, особливо важливий кожен внесок з боку партнерів. Іспанія оперативно виділила конкретну енергетичну допомогу, і я вдячний за це", — зазначив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що єдність Європи залишається ключовим фактором у досягненні спільних результатів у протидії російській агресії. 

Нагадаємо, що в Чернігівській області 21 жовтня стався повний блекаут — мешканці залишилися без опалення та водопостачання, а схожа ситуація спостерігалася ще щонайменше у п’яти регіонах.

Раніше ми також інформували, що російські війська 21 жовтня здійснили масовані атаки на енергетичну інфраструктуру Чернігівської та Дніпропетровської областей, унаслідок чого багато споживачів залишилися без електропостачання.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
