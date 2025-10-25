Зеленський розкрив, коли до України прибудуть перші літаки Gripen
Дата публікації: 25 жовтня 2025 16:32
Оновлено: 16:35
Термінова новина
Президент України Володимир Зеленський оголосив про історичну домовленість зі Швецією щодо постачання Україні бойових літаків JAS 39 Gripen. За його словами, ця угода стане важливим кроком до суттєвого посилення українських Повітряних сил і є частиною системи безпекових гарантій для держави.
