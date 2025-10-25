Зеленський розкрив, коли до України прибудуть перші літаки Gripen

Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський оголосив про історичну домовленість зі Швецією щодо постачання Україні бойових літаків JAS 39 Gripen. За його словами, ця угода стане важливим кроком до суттєвого посилення українських Повітряних сил і є частиною системи безпекових гарантій для держави.

Новина доповнюється...

