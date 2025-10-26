Зеленський пояснив, як Трамп зрозумів позицію України щодо територій

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Президент Володимир Зеленський пояснив, як лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зрозумів позицію України щодо неможливості здачі територій.

Про це глава держави розповів у телефонній розмові з телеведучою Аллою Мазур.

Позиція України щодо територій

"Трамп справді погодився, що український компроміс — це зупинка вогню по лінії фронту", — заявив Зеленський.

Він пояснив, що Трамп зрозумів українську позицію щодо неможливості віддати території російським окупантам.

Санкції США проти Росії

Зеленський зазначив, що причиною введення санкцій США проти Росії стали заяви Кремля, атаки на Україну, зокрема обстріл дитсадка в Харкові, а також неспроможність російського диктатора Володимира Путіна реалізувати свої погрози на фронті.

Нагадаємо, у вечірньому зверненні 26 жовтня Зеленський назвав, скільки цілей запустили окупанти проти України за тиждень.

Раніше глава держави повідомив, коли до України прибудуть бойові літаки JAS 39 Gripen.