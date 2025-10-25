Кирилл Дмитриев назвал "условия" для быстрого завершения войны в Украине

Владимир Путин. Фото: Reuters

Россия выразила готовность начать обсуждение возможных условий мира с Украиной. Представители российской стороны отмечают, что в случае достижения согласия по ключевым вопросам дипломатическое решение конфликта может быть найдено в короткие сроки.

Об этом сообщил посланник российского диктатора Кирилл Дмитриев в эфире Fox News.

Какие условия РФ для достижения мира

Специальный представитель президента России Владимира Путина, который сейчас находится с визитом в США, в интервью назвал основные составляющие возможного урегулирования ситуации в Украине.

По его словам, решить можна быстро, если согласовать несколько вопросов, среди которых:

гарантии безопасности для Украины, на которые Россия открыта;

территориальный вопрос в районах с русскоязычным населением;

нейтральный статус Украины, "необходимый для безопасности РФ".

"Я в значительной степени сосредоточен на экономике, инвестициях и общих отношениях с США, а также на том, чтобы диалог продолжался. Но, думаю, есть несколько ключевых элементов. Один из них — это гарантии безопасности для Украины. И Россия сказала "да", Россия открыта к гарантиям безопасности для Украины", — отметил он.

Затем он заявил, что без сомнения существует территориальный вопрос, связанный с проживанием российского населения — людей, которых, по словам Дмитриева, якобы еще до начала конфликта подвергали нападениям украинские силы.

"И есть также вопрос нейтралитета Украины, который важен для безопасности России. Так что на самом деле вопросов на столе не так уж и много. И, по сути, при понимании того, как их можно решить дипломатическим путем, решение может быть найдено достаточно скоро", — подытожил он.

Ранее сообщалось, что, по данным Reuters, РФ по дипломатическим каналам передала четкие требования Дональду Трампу о возможности дальнейших переговоров. Там не хотят останавливаться по линии огня.

Напомним, уже стало известно, что планирование встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште приостановилось. В ближайшее время переговоров не состоится.