Кирило Дмитрієв назвав "умови" для швидкого завершення війни в Україні

Росія висловила готовність розпочати обговорення можливих умов миру з Україною. Представники російської сторони зазначають, що у разі досягнення згоди з ключових питань дипломатичне вирішення конфлікту може бути знайдене у короткі терміни.

Про це повідомив посланець російського диктатора Кирило Дмитрієв в ефірі Fox News.

Які умови РФ для досягнення миру

Спеціальний представник президента Росії Володимира Путіна, що зараз перебуває з візитом у США, в інтерв'ю назвав основні складові можливого врегулювання ситуації в Україні.

За його словами, рішення можливе швидке, якщо узгодити кілька питань, серед яких:

гарантії безпеки для України, на які Росія відкрита;

територіальне питання в районах з російськомовним населенням;

нейтральний статус України, "необхідний для безпеки РФ".

"Я значною мірою зосереджений на економіці, інвестиціях і загальних відносинах із США, а також на тому, щоб діалог тривав. Але, думаю, є кілька ключових елементів. Один з них — це гарантії безпеки для України. І Росія сказала "так", Росія відкрита до гарантій безпеки для України", — зазначив він.

Потім він заявив, що без сумніву існує територіальне питання, пов’язане з проживанням російського населення — людей, які, за словами Дмітрієва, нібито ще до початку конфлікту зазнавали нападів українських сил.

"І є також питання нейтралітету України, яке важливе для безпеки Росії. Так що насправді питань на столі не так вже й багато. І, по суті, при розумінні того, як їх можна вирішити дипломатичним шляхом, рішення може бути знайдено досить скоро", — підсумував він.

Раніше повідомлялось, що, за даними Reuters, РФ по дипломатичних каналах передала чіткі вимоги Дональду Трампу щодо можливості подальших переговорів. Там не хочуть зупинятись по лінії вогню.

Нагадаємо, вже стало відомо, що планування зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна в Будапешті призупинилося. Найближчим часом переговори не відбудуться.