Що сказав Путін про припинення війни в Україні - Лавров пояснив

У мережі активно шириться цитата голови МЗС РФ Сергія Лаврова, яку деякі медіа подають так, ніби російський диктатор Володимир Путін нібито погодився на американську концепцію щодо припинення бойових дій в Україні. Проте сам Лавров уточнив, що його слова вирвані з контексту.

Що сказав Лавров про припинення війни в Україні

Міністр наголосив, що він говорив не про останню пропозицію Дональда Трампа щодо припинення вогню по лінії фронту, а про зустріч Путіна з Трампом на Алясці. За його словами, під час цієї зустрічі американська сторона запропонувала РФ умови, розроблені спецпосланцем Стівеном Віткоффом.

Лавров зазначив, що після переговорів у Анкориджі США взяли час на обдумування російських пропозицій, але так і не надали офіційної відповіді.

До цього міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повідомив, що Кремль нібито готовий розглянути запропоновану Сполученими Штатами концепцію завершення війни в Україні. За його словами, йдеться про можливість "замороження конфлікту" по нинішній лінії фронту.

Раніше агентство Reuters повідомляло, що Росія через дипломатичні канали донесла до Трампа конкретні умови для можливого продовження переговорів. При цьому Москва не готова зупиняти бойові дії вздовж фронту.

Також стало відомо, що планування зустрічі Трампа та Путіна в Будапешті призупинилося. Найближчим часом переговорів не відбудеться.