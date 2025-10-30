В ЕС готовят мирный план для Украины — есть информация о некоторых пунктах из него

Владимир Зеленский и Антониу Кошта. Фото: REUTERS/Yves Herman

Европейские страны разрабатывают новый мирный план для Украины. Он будет состоять из 12 пунктов, хотя сейчас существует только в виде черновика, а сами пункты будут уточняться.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Что известно о пунктах мирного плана

Согласно информации журналистов этого СМИ, активизация работы над этим документом произошла после отмены встречи между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным и введения новых санкций против России.

Название проекта — "Элементы на пути мира для Украине", но он еще не был рассмотрен на высшем уровне ЕС.

План состоит из двух этапов:

1. "Прекращение огня":

прекращение военных действий должно начаться через 24 часа после принятия плана сторонами;

линия соприкосновения на момент начала прекращения огня фиксируется как временная.

2. "Переговоры":

начинаются переговоры по определению окончательной линии соприкосновения, которая будет действовать до урегулирования вопроса управления оккупированными территориями;

создание зон безопасности вдоль линии соприкосновения, где запрещена любая военная активность. Мониторинг будет осуществлять многонациональная гражданская миссия с обеих сторон.

Дополнительные пункты:

гарантии безопасности для Украины (детали не уточняются);

диалог на высоком уровне между Киевом и Москвой для содействия взаимопониманию и уважения к языковому, культурному и религиозному разнообразию;

начало переговоров о постоянном управлении оккупированными территориями.

восстановление Украины за счет специального фонда, потенциально с использованием замороженных российских активов;

постепенная отмена санкций против России по мере выполнения плана. Киев и Москва начнут процесс согласования компенсации за ущерб от войны;

механизм автоматического возвращения всех санкций и ограничений в случае нового российского вторжения в Украину.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что план по прекращению огня в Украине будет разработан в течение 7-10 дней. Хотя, по мнению украинского президента, диктатор Путин вряд ли его примет.

Также стало известно, что оценка разведки США говорит о том, что диктатор Путин более решительно настроен воевать дальше. Он будет пытаться закрепиться на оккупированных территориях и не хочет вести переговоры.