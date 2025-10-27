План буде за кілька днів — заява Зеленського про припинення вогню
Дата публікації: 27 жовтня 2025 12:42
Оновлено: 13:06
План щодо припинення вогню в Україні буде розроблено протягом 7-10 днів. Проте російський диктатор Володимир Путін навряд чи його прийме.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Axios.
Яким має бути план щодо припинення вогню
Глава держави зазначив, що цей план має бути коротким. Водночас президент скептично ставиться до того, що Путін прийме будь-який мирний план.
"Кілька коротких пунктів. Ми вирішили, що будемо працювати над цим протягом наступного тижня або десяти днів", — заявив він.
