План щодо припинення вогню в Україні буде розроблено протягом 7-10 днів. Проте російський диктатор Володимир Путін навряд чи його прийме.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Axios.

Яким має бути план щодо припинення вогню

Глава держави зазначив, що цей план має бути коротким. Водночас президент скептично ставиться до того, що Путін прийме будь-який мирний план.

"Кілька коротких пунктів. Ми вирішили, що будемо працювати над цим протягом наступного тижня або десяти днів", — заявив він.

