Україна
Словаччина не буде долучатися до програм ЄС на підтримку України

Словаччина не буде долучатися до програм ЄС на підтримку України

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 08:10
Оновлено: 08:21
Словаччина не братиме участі у військових програмах для України
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його уряд не братиме участі в жодних програмах Європейського Союзу, пов’язаних із фінансуванням військової допомоги Україні. За словами політика, Братислава не долучатиметься до жодних ініціатив, спрямованих на підтримку України у веденні війни чи покритті військових витрат.

Про це він заявив під час пресконференції, передає aktuality.sk.

Читайте також:

Фіцо заявив, що не підтримає програми допомоги для України

"Як прем'єр-міністр я відмовляюся допускати Словаччину до участі в будь-яких фінансових програмах, спрямованих на допомогу Україні в управлінні війною і військовими витратами", — заявив Фіцо.

Окремо політик розкритикував рішення ЄС щодо подальшої підтримки Києва, заявивши, що заплановане виділення Україні 140 мільярдів євро у найближчі роки є, на його думку, "найбільшою помилкою Європейського Союзу".

Крім того, Фіцо висловився проти санкцій, які ЄС запровадив проти Росії, стверджуючи, що вони нібито завдають більшої шкоди самим європейським економікам, ніж Кремлю. Таким чином, прем’єр продовжив послідовну лінію своєї політики, орієнтованої на зниження рівня підтримки України та пом’якшення відносин із Москвою.

Нагадаємо, нещодавно Україна та Словаччина підписали низку двосторонніх угод в різних сферах.

Водночас Роберт Фіцо заявив, що підтримає вступ України до ЄС, але висловився про постачання російського газу до країни. Окремо Фіцо говорив і про ризики від відмови закупівлі російського ядерного палива

Європейський союз Словаччина Україна Роберт Фіцо підтримка
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
