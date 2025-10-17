Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Фіцо пояснив, коли покращиться співпраця України та Словаччини

Фіцо пояснив, коли покращиться співпраця України та Словаччини

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 16:14
Оновлено: 16:14
Фіцо підтримав вступ України до ЄС та посилення співпраці зі Словаччиною
Роберт Фіцо. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Словацький премʼєр Роберт Фіцо наголосив, що його країна підтримує вступ України до Європейського Союзу. За його словами, тоді між Братиславою та Києвом покращиться співробітництво.

Про це Роберт Фіцо сказав на відкритті спільних міжурядових українсько-словацьких консультацій у пʼятницю, 17 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Співробітництво України та Словаччини

"Пріоритетом є транскордонне співробітництво і європейська інтеграція України: по цьому ми ніколи нічого іншого не говорили. Якщо ваша країна прийняла рішення і вважає, що ваше майбутнє в Євросоюзі, то ми також вважаємо, що те, що ви будете в ЄС, — це підтримає стабільність в регіоні і надасть нові імпульси для наших двосторонніх відносин", — наголосив Фіцо.

За його словами, коли Україна буде в ЄС, то співробітництво буде ще більш інтенсивним. Водночас він зазначив, що у країн відрізняється думка щодо членства в НАТО.

Транзит газу через Україну

Фіцо зауважив, що у переговорному процесі щодо вступу України в ЄС варто усвідомити долю транзиту газу через її території.

"У нас є різні точки зору щодо транзиту газу. Друзям потрібно говорити речі відверто, тому є фактом, що Словаччина готова в енергетиці надавати, як ми це називаємо, — енергетичні екстрені постачання, надати певну кількість електрики, яка потім допомагає завести систему в Україні", — каже він.

За його словами, питання транзиту газу через Україну остаточно не вирішено.

"Я розумію, йде війна. З іншого боку, не всі аргументи можна прийняти. Тому що Російська Федерація є другим найбільшим в Європі постачальником газу. Тому в процесі переговорів вашого входження в Євросоюз, яке ми підтримуємо, ми маємо усвідомити, яка буде доля майбутнього транзиту, чи його можна буде використовувати, чи ні", — додав Фіцо.

Нагадаємо, 17 жовтня між Україною та Словаччиною почалися консультація. Премʼєр Юлія Свириденко розповіла деталі.

Раніше Фіцо заявляв, що його уряд не прагне перемоги над Росією у війні проти України. За його словами, пріоритетом є досягнення припинення бойових дій.

Словаччина Україна газ Роберт Фіцо співпраця
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації