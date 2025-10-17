Фіцо підтримав вступ України до ЄС та посилення співпраці зі Словаччиною

Роберт Фіцо. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Словацький премʼєр Роберт Фіцо наголосив, що його країна підтримує вступ України до Європейського Союзу. За його словами, тоді між Братиславою та Києвом покращиться співробітництво.

Про це Роберт Фіцо сказав на відкритті спільних міжурядових українсько-словацьких консультацій у пʼятницю, 17 жовтня.

Співробітництво України та Словаччини

"Пріоритетом є транскордонне співробітництво і європейська інтеграція України: по цьому ми ніколи нічого іншого не говорили. Якщо ваша країна прийняла рішення і вважає, що ваше майбутнє в Євросоюзі, то ми також вважаємо, що те, що ви будете в ЄС, — це підтримає стабільність в регіоні і надасть нові імпульси для наших двосторонніх відносин", — наголосив Фіцо.

За його словами, коли Україна буде в ЄС, то співробітництво буде ще більш інтенсивним. Водночас він зазначив, що у країн відрізняється думка щодо членства в НАТО.

Транзит газу через Україну

Фіцо зауважив, що у переговорному процесі щодо вступу України в ЄС варто усвідомити долю транзиту газу через її території.

"У нас є різні точки зору щодо транзиту газу. Друзям потрібно говорити речі відверто, тому є фактом, що Словаччина готова в енергетиці надавати, як ми це називаємо, — енергетичні екстрені постачання, надати певну кількість електрики, яка потім допомагає завести систему в Україні", — каже він.

За його словами, питання транзиту газу через Україну остаточно не вирішено.

"Я розумію, йде війна. З іншого боку, не всі аргументи можна прийняти. Тому що Російська Федерація є другим найбільшим в Європі постачальником газу. Тому в процесі переговорів вашого входження в Євросоюз, яке ми підтримуємо, ми маємо усвідомити, яка буде доля майбутнього транзиту, чи його можна буде використовувати, чи ні", — додав Фіцо.

Нагадаємо, 17 жовтня між Україною та Словаччиною почалися консультація. Премʼєр Юлія Свириденко розповіла деталі.

Раніше Фіцо заявляв, що його уряд не прагне перемоги над Росією у війні проти України. За його словами, пріоритетом є досягнення припинення бойових дій.