Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Фицо объяснил, когда улучшится сотрудничество Украины и Словакии

Фицо объяснил, когда улучшится сотрудничество Украины и Словакии

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 16:14
обновлено: 16:14
Фицо поддержал вступление Украины в ЕС и усиление сотрудничества со Словакией
Роберт Фицо. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Словацкий премьер Роберт Фицо подчеркнул, что его страна поддерживает вступление Украины в Европейский Союз. По его словам, тогда между Братиславой и Киевом улучшится сотрудничество.

Об этом Роберт Фицо сказал на открытии совместных межправительственных украинско-словацких консультаций в пятницу, 17 октября.

Реклама
Читайте также:

Сотрудничество Украины и Словакии

"Приоритетом является трансграничное сотрудничество и европейская интеграция Украины: по этому мы никогда ничего другого не говорили. Если ваша страна приняла решение и считает, что ваше будущее в Евросоюзе, то мы также считаем, что то, что вы будете в ЕС, — это поддержит стабильность в регионе и придаст новые импульсы для наших двусторонних отношений", — подчеркнул Фицо.

По его словам, когда Украина будет в ЕС, то сотрудничество будет еще более интенсивным. В то же время он отметил, что у стран отличается мнение относительно членства в НАТО.

Транзит газа через Украину

Фицо отметил, что в переговорном процессе по вступлению Украины в ЕС следует осознать судьбу транзита газа через ее территории.

"У нас есть разные точки зрения относительно транзита газа.  Друзьям нужно говорить вещи откровенно, поэтому является фактом, что Словакия готова в энергетике предоставлять, как мы это называем, — энергетические экстренные поставки, предоставить определенное количество электричества, которое затем помогает завести систему в Украине", — говорит он.

По его словам, вопрос транзита газа через Украину окончательно не решен.

"Я понимаю, идет война. С другой стороны, не все аргументы можно принять. Потому что Российская Федерация является вторым крупнейшим в Европе поставщиком газа. Поэтому в процессе переговоров вашего вхождения в Евросоюз, которое мы поддерживаем, мы должны осознать, какова будет судьба будущего транзита, его можно будет использовать или нет", — добавил Фицо.

Напомним, 17 октября между Украиной и Словакией начались консультация. Премьер Юлия Свириденко рассказала детали.

Ранее Фицо заявлял, что его правительство не стремится к победе над Россией в войне против Украины. По его словам, приоритетом является достижение прекращения боевых действий.

Словакия Украина газ Роберт Фицо сотрудничество
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации