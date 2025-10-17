Фицо поддержал вступление Украины в ЕС и усиление сотрудничества со Словакией

Роберт Фицо. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Словацкий премьер Роберт Фицо подчеркнул, что его страна поддерживает вступление Украины в Европейский Союз. По его словам, тогда между Братиславой и Киевом улучшится сотрудничество.

Об этом Роберт Фицо сказал на открытии совместных межправительственных украинско-словацких консультаций в пятницу, 17 октября.

Сотрудничество Украины и Словакии

"Приоритетом является трансграничное сотрудничество и европейская интеграция Украины: по этому мы никогда ничего другого не говорили. Если ваша страна приняла решение и считает, что ваше будущее в Евросоюзе, то мы также считаем, что то, что вы будете в ЕС, — это поддержит стабильность в регионе и придаст новые импульсы для наших двусторонних отношений", — подчеркнул Фицо.

По его словам, когда Украина будет в ЕС, то сотрудничество будет еще более интенсивным. В то же время он отметил, что у стран отличается мнение относительно членства в НАТО.

Транзит газа через Украину

Фицо отметил, что в переговорном процессе по вступлению Украины в ЕС следует осознать судьбу транзита газа через ее территории.

"У нас есть разные точки зрения относительно транзита газа. Друзьям нужно говорить вещи откровенно, поэтому является фактом, что Словакия готова в энергетике предоставлять, как мы это называем, — энергетические экстренные поставки, предоставить определенное количество электричества, которое затем помогает завести систему в Украине", — говорит он.

По его словам, вопрос транзита газа через Украину окончательно не решен.

"Я понимаю, идет война. С другой стороны, не все аргументы можно принять. Потому что Российская Федерация является вторым крупнейшим в Европе поставщиком газа. Поэтому в процессе переговоров вашего вхождения в Евросоюз, которое мы поддерживаем, мы должны осознать, какова будет судьба будущего транзита, его можно будет использовать или нет", — добавил Фицо.

Напомним, 17 октября между Украиной и Словакией начались консультация. Премьер Юлия Свириденко рассказала детали.

Ранее Фицо заявлял, что его правительство не стремится к победе над Россией в войне против Украины. По его словам, приоритетом является достижение прекращения боевых действий.