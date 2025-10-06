Фицо снова оправдывает Москву - детали заявления

Роберт Фицо. Фото: Getty Images

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его правительство не ставит своей целью поражение России в войне против Украины. По словам политика, главной целью словацкой внешней политики является прекращение боевых действий.

Об этом Роберт Фицо сказал в эфире словацкого телеканала STVR.

Роберт Фицо заявил, что Словакия стремится к миру, а не к победе

Премьер Словакии выступил с новым заявлением, в котором отмежевался от позиции Запада по поддержке Украины. Он подчеркнул, что его правительство не стремится к военной победе Киева, а призывает к скорейшему завершению войны. Политик подчеркнул, что конфликт между Украиной и Россией должен быть остановлен мирным путем.

"Цель внешней политики Словакии, нашего правительства, не заключается в том, чтобы победить Российскую Федерацию. Наша цель — как можно скорее прекратить войну в Украине. Это славяне, которые убивают друг друга. Война — это не решение", — заявил Фицо.

Премьер Словакии также обвинил Европейский Союз в том, что тот сосредотачивается на поддержке войны, а не на мирных инициативах. Он убежден, что если бы ЕС направлял усилия на дипломатию, война могла бы уже завершиться. Кроме того, премьер назвал войну в Украине "региональным конфликтом" и отверг сравнение с борьбой за свободу во время Второй мировой войны.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание, что Словакия остается среди государств, которые продолжают покупать газ у Российской Федерации.

Ранее мы также информировали, что Роберт Фицо в течение прошлой недели встречался и с Владимиром Зеленским, и с российским диктатором, обсуждая возможность проведения между ними личной встречи.