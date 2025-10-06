Відео
Україна
Головна Новини дня Уряд Словаччини не хоче поразки Росії — що сказав Фіцо

Уряд Словаччини не хоче поразки Росії — що сказав Фіцо

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 12:04
Фіцо знову виправдовує Москву — деталі заяви
Роберт Фіцо. Фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його уряд не ставить собі за мету поразку Росії у війні проти України. За словами політика, головною метою словацької зовнішньої політики є припинення бойових дій.

Про це Роберт Фіцо сказав в ефірі словацького телеканалу STVR.

Роберт Фіцо заявив, що Словаччина прагне миру, а не перемоги

Прем’єр Словаччини виступив із новою заявою, у якій відмежувався від позиції Заходу щодо підтримки України. Він наголосив, що його уряд не прагне військової перемоги Києва, а закликає до якнайшвидшого завершення війни. Політик підкреслив, що конфлікт між Україною та Росією має бути зупинений мирним шляхом.

"Мета зовнішньої політики Словаччини, нашого уряду, не полягає в тому, щоб перемогти Російську Федерацію. Наша мета — якомога швидше припинити війну в Україні. Це слов'яни, які вбивають одне одного. Війна — це не рішення", — заявив Фіцо.

Прем’єр Словаччини також звинуватив Європейський Союз у тому, що той зосереджується на підтримці війни, а не на мирних ініціативах. Він переконаний, що якби ЄС спрямовував зусилля на дипломатію, війна могла б уже завершитися. Крім того, прем’єр назвав війну в Україні "регіональним конфліктом" і відкинув порівняння з боротьбою за свободу під час Другої світової війни.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський звернув увагу, що Словаччина залишається серед держав, які продовжують купувати газ у Російської Федерації.

Раніше ми також інформували, що Роберт Фіцо протягом минулого тижня зустрічався і з Володимиром Зеленським, і з російським диктатором, обговорюючи можливість проведення між ними особистої зустрічі.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
